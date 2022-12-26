https://sputniknews.com.tr/20221226/abd-mahkemesinden-orduda-gorev-yapan-sih-askerlere-sakal-ve-turban-izni-1065013078.html
ABD mahkemesinden orduda görev yapan Sih askerlere sakal ve türban izni
ABD mahkemesinden orduda görev yapan Sih askerlere sakal ve türban izni
ABD Federal Mahkemesi, ABD ordusunda görev yapan Sih askerlerin dini inançları gereği sakal ve türbanlarını koruyabileceğine hükmetti. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T05:45+0300
2022-12-26T05:45+0300
2022-12-26T05:45+0300
dünya
abd
ordu
asker
sakal
türban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101726/69/1017266952_0:109:2145:1315_1920x0_80_0_0_d46064233f9e580906c1d747c6706516.jpg
Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, ABD Deniz Piyadeleri biriminde sakal bırakmalarına ve türban kullanmalarına izin verilmeyen üç Sih askerin şikayetini haklı buldu.Mahkeme, Sih askerlerin, dini inançlarına bağlılıklarını ifade etmek için sakal bırakıp türban takabileceğini kaydederek, bunların görevlerini yapmalarına engel olmayacağı yönünde karar aldı.Söz konusu üç Sih asker, ABD ordusunda Deniz Piyadeleri'ne katılmak için sınavları geçmiş ancak temel eğitim kampında kurallar gereği sakallarını kesip türbanlarını çıkarmaları istenince mahkemeye başvurmuştu.Askeri yetkililer, davada, deniz piyadelerinin, ekip ruhu ve psikolojik dönüşümün bir parçası olarak aynı uygulamalara tabi olduğunu ve 'bireyselliklerinden sıyrılması' gerektiğini savunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220414/hindistanda-ogrenciler-basortusu-yasagina-karsi-dava-acti-1055564783.html
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101726/69/1017266952_122:0:2021:1424_1920x0_80_0_0_ceb85dac547d6150bc3e026208e1c082.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, ordu, asker, sakal, türban
abd, ordu, asker, sakal, türban
ABD mahkemesinden orduda görev yapan Sih askerlere sakal ve türban izni
Abone ol
ABD Federal Mahkemesi, ABD ordusunda görev yapan Sih askerlerin dini inançları gereği sakal ve türbanlarını koruyabileceğine hükmetti.
Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, ABD Deniz Piyadeleri biriminde sakal bırakmalarına ve türban kullanmalarına izin verilmeyen üç Sih askerin şikayetini haklı buldu.
Mahkeme, Sih askerlerin, dini inançlarına bağlılıklarını ifade etmek için sakal bırakıp türban takabileceğini kaydederek, bunların görevlerini yapmalarına engel olmayacağı yönünde karar aldı.
Söz konusu üç Sih asker, ABD ordusunda Deniz Piyadeleri'ne katılmak için sınavları geçmiş ancak temel eğitim kampında kurallar gereği sakallarını kesip türbanlarını çıkarmaları istenince mahkemeye başvurmuştu.
Askeri yetkililer, davada, deniz piyadelerinin, ekip ruhu ve psikolojik dönüşümün bir parçası olarak aynı uygulamalara tabi olduğunu ve 'bireyselliklerinden sıyrılması' gerektiğini savunmuştu.