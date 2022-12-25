https://sputniknews.com.tr/20221225/turk-is-adil-bir-vergi-duzeni-gelmezse-sizi-meydanlara-cagiracagiz-1064999188.html

TÜRK-İŞ: Adil bir vergi düzeni gelmezse sizi meydanlara çağıracağız

TÜRK-İŞ: Adil bir vergi düzeni gelmezse sizi meydanlara çağıracağız

Asgari ücret zammını yeterli bulmadıklarını belirten Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Kavlak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T16:50+0300

2022-12-25T16:50+0300

2022-12-25T16:50+0300

ekonomi

pevrul kavlak

eskişehir

türk-iş

asgari ücret

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TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Eskişehir’de bir otelin kongre salonunda düzenlenen sendikanın 1’nolu Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer alan Kavlak, belirlenen 8 bin 506 liralık asgari ücreti yeterli bulmadıklarını söyledi: "2023 yılı başından itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlendi. Bildiğiniz gibi komisyonda bu yıl müzakereleri Türk-İş adına ben yürüttüm. Zorlu bir müzakere sürecinin sonunda geçen perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni asgari ücretin 8 bin 500 lira olduğunu açıkladı. Hatırlayın hem TÜRK-İŞ’te düzenlediğim basın toplantısında hem de son dönemde gerçekleştirdiğimiz şube genel kurullarında bir şey söylemiştim. Demiştim ki, 'Biz asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinen bir rakam olursa kararı imzalayacağız. Olmazsa, hiç kuşkunuz olmasın o masadan kalkacağız.' İşte değerli arkadaşlarım gelinen durumda o rakam bizim içimize sinmedi. Biz de işçi sınıfına, asgari ücretlilere, umutlarını bize bağlamış alın terini bize emanet etmiş milyonların omuzumuza yüklediği sorumluluğa uyarak o masadan kalktık. Emekçilerin derdine derman olmayan, onları yoksullukla buluşturan böyle bir rakamın altına imza atmadık.” Maaşlardan kesilen vergi dilimlerinin azaltılması gerektiğini belirten Kavlak, bu konuda herkesle görüşmeye devam edeceklerini ifade etti: “Biz bu süreçte bir konuyu daha gündeme getirdik. O masada hepimizin canını yakan, bizi canımızdan bezdiren vergi oranları ile ilgili değişiklik de talep ettik. ‘Bu adaletsizliği giderin’ dedik. ‘Yeter artık, yeter. Canımıza tak etti:’ dedik. Bugün Türkiye’de ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi yükü var. Yılın başında aldığımız net ücret, vergi kesintileri nedeni ile ilerleyen aylarda giderek azalıyor. Her geçen yıl bizim ücretlerimizden eksiliyor. Eskiden ücretliler sabit gelirli olarak anılırdı. Bugün bu vergi sistemi ile artık biz azalan gelirliyiz. Maalesef azalan gelirliyiz. Adil bir vergi sistemi istiyoruz. Vergi oranlarında, gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine düzenleme istiyoruz. İşte o masada bunların mücadelesini vermeye gayret ettik. Konuyu kamuoyunun gündemine taşıdık. O da yetmedi Türk-İş olarak bu konuda düzenleme yapılmasını talep eden bir mektup kaleme aldık. Tüm siyasi parti liderlerine, TBMM’ye, Plan Bütçe Komisyonu’na, ilgili herkese gönderdik. Bu çabalarımız bununla sınırlı kalmayacak, bunu herkes bilsin. Adil bir vergi düzeni gelene kadar her kapıyı çalacağız, ilgili herkese gideceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bunlar da yetmezse ne yapacağız biliyor musunuz? Sizi meydanlara çağıracağız."

https://sputniknews.com.tr/20221223/bakan-bilginden-asgari-ucret-aciklamasi-isci-sendikalari-8-bin-liranin-cok-uzerine-cikmayin-dedi-1064920887.html

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pevrul kavlak, eskişehir, türk-iş, asgari ücret