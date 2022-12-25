https://sputniknews.com.tr/20221225/konyada-2-kizini-olduren-baba-tutuklandi-1065007161.html
Konya'da 2 kızını öldüren baba tutuklandı
Konya'da 2 kızını öldüren baba tutuklandı
Konya'da 17 ve 12 yaşlarındaki iki kızını bıçaklayarak öldüren baba Yusuf E. tutuklandı. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T22:47+0300
2022-12-25T22:47+0300
2022-12-25T22:47+0300
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konya
meram
kız
kız çocuğu
katil
baba
kadın cinayeti
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Konya'nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'taki evlerinde kızları K.E. (17) ile M.E.'yi (12) öldürdüğünü belirterek teslim olan Yusuf E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Yusuf E., dün emniyete giderek kızlarını öldürdüğünü belirterek teslim olmuştu. Şüphelinin verdiği adreste inceleme yapan polis, K.E. ve M.E'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221205/ankarada-kadin-cinayeti-yol-kenarinda-cesedi-bulundu-2-supheli-gozaltinda-1064152671.html
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konya, meram, kız, kız çocuğu, katil, baba, kadın cinayeti
konya, meram, kız, kız çocuğu, katil, baba, kadın cinayeti
Konya'da 2 kızını öldüren baba tutuklandı
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Konya'da 17 ve 12 yaşlarındaki iki kızını bıçaklayarak öldüren baba Yusuf E. tutuklandı.
Konya'nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'taki evlerinde kızları K.E. (17) ile M.E.'yi (12) öldürdüğünü belirterek teslim olan Yusuf E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yusuf E., dün emniyete giderek kızlarını öldürdüğünü belirterek teslim olmuştu. Şüphelinin verdiği adreste inceleme yapan polis, K.E. ve M.E'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu.