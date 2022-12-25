https://sputniknews.com.tr/20221225/konyada-2-kizini-olduren-baba-tutuklandi-1065007161.html

Konya'da 2 kızını öldüren baba tutuklandı

Konya'da 2 kızını öldüren baba tutuklandı

Konya'da 17 ve 12 yaşlarındaki iki kızını bıçaklayarak öldüren baba Yusuf E. tutuklandı. 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T22:47+0300

2022-12-25T22:47+0300

2022-12-25T22:47+0300

türkiye

konya

meram

kız

kız çocuğu

katil

baba

kadın cinayeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1c/1056758432_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_60a5bd03be182ffe1b929dcd71b86b39.jpg

Konya'nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'taki evlerinde kızları K.E. (17) ile M.E.'yi (12) öldürdüğünü belirterek teslim olan Yusuf E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Yusuf E., dün emniyete giderek kızlarını öldürdüğünü belirterek teslim olmuştu. Şüphelinin verdiği adreste inceleme yapan polis, K.E. ve M.E'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221205/ankarada-kadin-cinayeti-yol-kenarinda-cesedi-bulundu-2-supheli-gozaltinda-1064152671.html

türkiye

konya

meram

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konya, meram, kız, kız çocuğu, katil, baba, kadın cinayeti