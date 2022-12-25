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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221225/kiriyenko-farkli-inanclara-sahip-insanlarin-anavatani-savunmasi-rusyanin-kazanacaginin-teminatidir-1065007550.html
Kiriyenko: Farklı inançlara sahip insanların anavatanı savunması Rusya’nın kazanacağının teminatıdır
Kiriyenko: Farklı inançlara sahip insanların anavatanı savunması Rusya’nın kazanacağının teminatıdır
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kiriyenko, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonda farklı millet ve inançlardan insanların... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T23:01+0300
2022-12-25T23:02+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey kriyenko
operasyon
askeri operasyon
ukrayna
inanç
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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Başbakan Yardımcısı Yuriy Trutnev ile birlikte Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin Gudermes Bölgesi’ndeki özel kuvvetlerinin eğitim merkezine düzenlediği ziyaret sırasında operasyonda anavatanlarını savunan farklı millet ve inançlardan insanların olduğuna dikkat çekerek, bunun Rusya’nın zaferinin bir teminatı olduğunu vurguladı.Kiriyenko, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “En önemli şeyi söylemek istiyorum, bugün büyük ülkemizin Ruslar, Çeçenler, Yakutlar ve Başkurtlar gibi farklı milletlerden ve farklı inançları olan kişilerin aynı siperlerde anavatanları olan Rusya'yı savunuyor olması, farklı tanrılara dua eden, fakat dualarının ortak zafer için olması, bizim kazanacağımızın teminatıdır.”
https://sputniknews.com.tr/20221225/rusya-merkuriy-korveti-devlet-testleri-sirasinda-baltik-denizindeki-hedefi-vurdu-1065005989.html
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rusya, sergey kriyenko, operasyon, askeri operasyon, ukrayna, inanç
rusya, sergey kriyenko, operasyon, askeri operasyon, ukrayna, inanç

Kiriyenko: Farklı inançlara sahip insanların anavatanı savunması Rusya’nın kazanacağının teminatıdır

23:01 25.12.2022 (güncellendi: 23:02 25.12.2022)
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Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kiriyenko, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonda farklı millet ve inançlardan insanların anavatanlarını savunuyor olmasının Rusya'nın operasyondaki zaferinin teminatı olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Başbakan Yardımcısı Yuriy Trutnev ile birlikte Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin Gudermes Bölgesi’ndeki özel kuvvetlerinin eğitim merkezine düzenlediği ziyaret sırasında operasyonda anavatanlarını savunan farklı millet ve inançlardan insanların olduğuna dikkat çekerek, bunun Rusya’nın zaferinin bir teminatı olduğunu vurguladı.
Kiriyenko, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“En önemli şeyi söylemek istiyorum, bugün büyük ülkemizin Ruslar, Çeçenler, Yakutlar ve Başkurtlar gibi farklı milletlerden ve farklı inançları olan kişilerin aynı siperlerde anavatanları olan Rusya'yı savunuyor olması, farklı tanrılara dua eden, fakat dualarının ortak zafer için olması, bizim kazanacağımızın teminatıdır.”
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