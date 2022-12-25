https://sputniknews.com.tr/20221225/kiriyenko-farkli-inanclara-sahip-insanlarin-anavatani-savunmasi-rusyanin-kazanacaginin-teminatidir-1065007550.html

Kiriyenko: Farklı inançlara sahip insanların anavatanı savunması Rusya’nın kazanacağının teminatıdır

Kiriyenko: Farklı inançlara sahip insanların anavatanı savunması Rusya’nın kazanacağının teminatıdır

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kiriyenko, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonda farklı millet ve inançlardan insanların... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T23:01+0300

2022-12-25T23:01+0300

2022-12-25T23:02+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey kriyenko

operasyon

askeri operasyon

ukrayna

inanç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/10/1064675524_0:379:2967:2047_1920x0_80_0_0_2fdb3c1ceab886e81ad315b3b4480a5a.jpg

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Başbakan Yardımcısı Yuriy Trutnev ile birlikte Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin Gudermes Bölgesi’ndeki özel kuvvetlerinin eğitim merkezine düzenlediği ziyaret sırasında operasyonda anavatanlarını savunan farklı millet ve inançlardan insanların olduğuna dikkat çekerek, bunun Rusya’nın zaferinin bir teminatı olduğunu vurguladı.Kiriyenko, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “En önemli şeyi söylemek istiyorum, bugün büyük ülkemizin Ruslar, Çeçenler, Yakutlar ve Başkurtlar gibi farklı milletlerden ve farklı inançları olan kişilerin aynı siperlerde anavatanları olan Rusya'yı savunuyor olması, farklı tanrılara dua eden, fakat dualarının ortak zafer için olması, bizim kazanacağımızın teminatıdır.”

https://sputniknews.com.tr/20221225/rusya-merkuriy-korveti-devlet-testleri-sirasinda-baltik-denizindeki-hedefi-vurdu-1065005989.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, sergey kriyenko, operasyon, askeri operasyon, ukrayna, inanç