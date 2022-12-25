https://sputniknews.com.tr/20221225/rusya-merkuriy-korveti-devlet-testleri-sirasinda-baltik-denizindeki-hedefi-vurdu-1065005989.html

Rusya: Merkuriy korveti devlet testleri sırasında Baltık Denizi'ndeki hedefi vurdu

Rusya: Merkuriy korveti devlet testleri sırasında Baltık Denizi'ndeki hedefi vurdu

Rus Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Proje 20380 kapsamında geliştirilen yeni Merkuriy (Merkür) korvetinin topçu düzeneklerinden Baltık Denizi’nde bir... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T21:51+0300

2022-12-25T21:51+0300

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Rusya Baltık Filosu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Proje 20380 kapsamında geliştirilen yeni Merkuriy korveti, devlet testleri sırasında topçu düzeneklerinden atış yaparak Baltık Denizi’nde bir düşman gemisini taklit eden hedefi vurdu.Açıklamada, “Merkuriy korvetinin devlet testlerinin son aşaması planına uygun olarak geminin mürettebatı, Baltık Denizi'ndeki eğitim sahasında sahte bir düşman gemisini taklit eden deniz kalkanına AK-190 ve AK-630 topçu düzenekleri ile başarılı bir atış gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Topçu atışlarının ‘düşman’ tarafından elektronik harp önlemlerinin kullanıldığı zorlu koşullarda gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, belirlenen hedefin yoğun topçu ateşi ile vurulduğunun altı çizildi.Baltık Filosu’nun tatbikatın yapıldığı deniz eğitim sahası geçici olarak sivil gemi trafiğine kapatıldı.Severnaya Ferf tersanesinde inşa edilen güdümlü füze silahları ile donatılmış Proje 20380’in beşinci gemisi olan Merkuriy korveti, yakın ve uzak deniz bölgelerinde devriye görevleri ve düşmana ait yüzey gemileri, denizaltıları ve uçakları ile mücadele için geliştirildi.

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