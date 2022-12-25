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https://sputniknews.com.tr/20221225/belarus-basbakani-rusyaya-ihracatimiz-yil-sonunda-22-23-milyar-dolarlik-rekor-seviyeye-ulasabilir-1064984014.html
Belarus Başbakanı: Rusya'ya ihracatımız yıl sonunda 22-23 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşabilir
Belarus Başbakanı: Rusya'ya ihracatımız yıl sonunda 22-23 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşabilir
Belarus Başbakanı Golovçenko, ülkenin Rusya'ya ihracatının yılsonu itibarı ile 22-23 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşabileceğini belirtti. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T01:58+0300
2022-12-25T01:58+0300
dünya
belarus
roman golovçenko
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Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Belarus 1 televizyonuna demecinde Belarus’un Rusya'ya ihracatının yıl sonu itibarı ile 22-23 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşabileceğini söyledi.Golovçenko, “İlk 10 ayın sonuçlarına göre Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat 18 milyar doları buldu. Bu, 12-13 milyar dolar olan önceki yılların ortalama rakamından çok daha fazla. Yıl sonu itibarıyla 22-23 milyar dolarlık bir toplama ulaşabileceğimizi umuyorum” diye konuştu.Yıl sonuna doğru ihracat hızının arttığına dikkat çeken Başbakan, Rusya’nın ithalatında Belarus ürünlerinin her yönden arttığını vurguladı.“Belarus tarım ürünleri ihracatının 8 milyar dolara yaklaşmış olması, onu Rusya pazarına yeniden yönlendirebilmiş olmamızdan kaynaklanıyor” diyen Golovçenko, ihracat akımlarının hızlı bir şekilde aktarılmasının taktik bir görev olduğunu ve farklı düzeylerde çabalar, anlaşmalar ve yoğun ziyaretler gerektirdiğini anlattı.Belarus Başbakanı, “Rusya'nın 70 bölgesine yönelik ihracat planlarımız şimdiden tamamlandı. 14 bölge ile ilgili ihracat 100 milyon doların üzerinde. Elbette ki potansiyel var. Özellikle de Rusya ekonomisinin oldukça olumlu büyüme hızı ortaya koyduğu ve yaptırımlarla başarılı bir şekilde başa çıktığı düşünüldüğünde” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221224/rusya-disisleri-rus-belarus-ortak-bolgesel-gucu-ukraynadaki-operasyonda-yer-almiyor-1064959983.html
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belarus, roman golovçenko, rusya
belarus, roman golovçenko, rusya

Belarus Başbakanı: Rusya'ya ihracatımız yıl sonunda 22-23 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşabilir

01:58 25.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко / Multimedya arşivine gidinBelarus Başbakanı Roman Golovçenko
Belarus Başbakanı Roman Golovçenko - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Belarus Başbakanı Golovçenko, ülkenin Rusya'ya ihracatının yılsonu itibarı ile 22-23 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşabileceğini belirtti.
Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Belarus 1 televizyonuna demecinde Belarus’un Rusya'ya ihracatının yıl sonu itibarı ile 22-23 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşabileceğini söyledi.
Golovçenko, “İlk 10 ayın sonuçlarına göre Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat 18 milyar doları buldu. Bu, 12-13 milyar dolar olan önceki yılların ortalama rakamından çok daha fazla. Yıl sonu itibarıyla 22-23 milyar dolarlık bir toplama ulaşabileceğimizi umuyorum” diye konuştu.
Yıl sonuna doğru ihracat hızının arttığına dikkat çeken Başbakan, Rusya’nın ithalatında Belarus ürünlerinin her yönden arttığını vurguladı.
Belarus tarım ürünleri ihracatının 8 milyar dolara yaklaşmış olması, onu Rusya pazarına yeniden yönlendirebilmiş olmamızdan kaynaklanıyor” diyen Golovçenko, ihracat akımlarının hızlı bir şekilde aktarılmasının taktik bir görev olduğunu ve farklı düzeylerde çabalar, anlaşmalar ve yoğun ziyaretler gerektirdiğini anlattı.
Belarus Başbakanı, “Rusya'nın 70 bölgesine yönelik ihracat planlarımız şimdiden tamamlandı. 14 bölge ile ilgili ihracat 100 milyon doların üzerinde. Elbette ki potansiyel var. Özellikle de Rusya ekonomisinin oldukça olumlu büyüme hızı ortaya koyduğu ve yaptırımlarla başarılı bir şekilde başa çıktığı düşünüldüğünde” ifadelerini kullandı.
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