https://sputniknews.com.tr/20221225/bakan-akar-ulkemiz-kuresel-guc-haline-geliyor-1065009132.html

Bakan Akar: Ülkemiz küresel güç haline geliyor

Bakan Akar: Ülkemiz küresel güç haline geliyor

Bakan Akar, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile uluslararası ilişkilerde özne haline gelen, etki ve yetki alanı her geçen gün... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T23:59+0300

2022-12-25T23:59+0300

2022-12-25T23:59+0300

politika

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

yunanistan

ordu

gaziantep

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gaziantep’in kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür Salonunda düzenlenen törene Bakan Akar’ın yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.Programda konuşan Bakan Akar, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Türkiye'nin küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında proaktif davranarak 'dünyada söz sahibi ülke' durumuna gelindiğini öne sürdü.Türkiye’nin özellikle son dönemde Ukrayna krizinin son bulması ve ateşkesin sağlanması için aktif bir diplomasi ortaya koyduğunu belirten Bakan Akar, dünyayı tehdit eden gıda krizin aşılmasına yönelik tahıl sevkiyatının imzalanmasına ve uzatılmasına büyük katkı sağladığını kaydetti. İstanbul’da kurulan müşterek koordinasyon merkezinin çalışmaları ile bugüne kadar 15 milyon tondan fazla tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere emniyet ile sevkinin sağlandığını aktaran Akar, şöyle dedi:Hulusi Akar, Türkiye’nin bölgede 'barış ve istikrar için gayret gösterdiğini' belirterek, 'Yunanistan’ın istikrarsızlığı körükleyen bir tavrının olduğunu' söyledi. Bakan Akar, son olarak Yunanistan'ın planlı NATO tatbikatı sırasında Türk uçaklarına radar kilidi attığını hatırlatarak şun ifadeleri kullandı:‘Tehlike nereden gelirse gelsin, ordumuz hazır'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle 'dünyanın sayılı ordularından biri' haline geldiğini savunan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri bölgesel ve küresel güvenlik için Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir. Bu kapsamda, sahip olduğu nitelikli personelin yanı sıra, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilen TSK, egemenlik ve bağımsızlığımız için her türlü arazi ve iklim şartlarında ‘Hudut namustur’ anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, bunlara ilaveten başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta, aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, bölge ve dünya barışına da katkı sağlamaktadır. Kahraman ordumuz nerede olursa olsun, tehlike nereden gelirse gelsin, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlama azim ve kararlılığındadır” diye konuştu.'Operasyonlar başarılı ilerliyor'Gaziantep’te 20 Ağustos 2016’da gerçekleştirilen hain terör saldırısından dört gün sonra Fırat Kalkanı Harekatı ile başlatılan sınır ötesi harekat sürecinin Suriye ve Irak’ın kuzeyinde devam ettirildiğini vurgulayan Akar, açıklamalarını şöyle sürdürdü:Törenin sonunda Milli Savunma Bakanı Akar’a ‘Türkiye Yüzyılı Özel Ödülü’ takdim edilirken Gaziantep’e değer katan isimler de ödüllendirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221225/bakan-akar-fransizlarin-besledigi-yilan-kendilerini-sokmaya-basladi-1064999656.html

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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), yunanistan, ordu, gaziantep