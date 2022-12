Bakan Akar: Ülkemiz küresel güç haline geliyor

"Tarihten bize kalan sorumluluğun bilinci ile savunma sanayisinde ve hemen her alanda ülkemizi küresel bir güç haline getirmek için gece gündüz demeden çalışmaktayız. İçerisinde bulunduğumuz dönem küresel ve bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin hat safhaya çıktığı krize ve hatta savaşa evrildiği bir dönem olsa da Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile uluslararası ilişkilerde özne haline gelen etki ve yetki alanı her geçen gün genişleyen küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında proaktif davranarak dünyada söz sahibi olan ayrıca bölgede ve dünyada etkin bir güç olarak güvenlik üreten ülke durumundadır. Ülkemiz özellikle son dönemde Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bir an önce son bulması ve ateşkesin sağlanması için aktif bir diplomasi ortaya koymuş tüm dünyayı tehdit eden gıda krizin aşılmasına yönelik tahıl sevkiyatının imzalanmasına ve uzatılmasına büyük katkı sağlamıştır. İstanbul’da kurulan müşterek koordinasyon merkezinin çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna Limanı’ndan 15 milyon tondan fazla takılın ihtiyaç sahibi ülkelere emniyet ile sevki sağlanmıştır."