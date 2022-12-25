https://sputniknews.com.tr/20221225/bakan-akar-fransizlarin-besledigi-yilan-kendilerini-sokmaya-basladi-1064999656.html

Bakan Akar: Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı

Bakan Akar: Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan olaylara ilişkin “Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T17:21+0300

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hulusi akar

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Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor. Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile 2. Ordu Taktik Komuta Yeri’nde inceleme ve denetlemelerinin ardından sınır hattı ve yurt dışındaki birliklerin komutanları, Kuvvet komutanlıkları harekat merkezlerinin katılımıyla düzenlenen video konferans toplantısında faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Savunma ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulunan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, başarılı harekatlarıyla Türkiye’nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu parçaladığını belirtti. Akar, “Hala bu tehlike var mı? Var. Böyle bir amaç var mı? Var. Buna karşı da mücadelemizi sürdürecek, yapılması gereken ne varsa yapacağız. Hiç kimse bizden sınırımızın dibinde yuvalanan terör unsurlarına müsamaha göstermemizi beklemesin. TSK, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri bugüne kadar almıştır, alacaktır" diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm komşuların toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu aktaran Akar, tek hedeflerinin teröristler olduğunu vurguladı. 'Suriyeli aşiretler gücü ancak zavallı ve korumasız kadınlara yeten PKK/YPG’li teröristlere tepki gösterdiler'Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’da PKK/YPG üyelerinin tecavüz ettikleri iki kadını öldürmesinin ardından bölgedeki aşiret temsilcilerinin tepki gösterdiğini ifade eden Akar şunları söyledi:'Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı'Fransa’nın başkenti Paris’teki saldırılara da değinen Akar, “Teröristlere yardım etmenin, destek vermenin ne kadar sıkıntılı olduğunu gördüler. Bunun bir benzeri buradan çok uzakta oldu. Nerede oldu? Paris’te oldu. Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir” dedi. Bakan Akar, bazı ülkelerin Azerbaycan aleyhindeki söylemlerine ilişkin de “Azerbaycan-Ermenistan meselesinde her zaman olduğu gibi yine objektif ve tarafsız olmaktan çok uzak açıklamalar yapılıyor. Oysa 30 yıla yakın süren Karabağ meselesinin çözümü noktasında ne ülkeler ne de çözüm misyonuyla hareket eden uluslararası kuruluşların sesini duymamıştık. Bu nedenle şimdi olur olmaz görüşlerini ifade edenlere soruyoruz, bugüne kadar aklınız neredeydi” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

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hulusi akar, fransa, pkk, paris