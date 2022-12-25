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Aracıyla köpeği ezip kaçtı
Aracıyla köpeği ezip kaçtı
İstanbul Tuzla’da otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, araca doğru koşarak havlayan iki köpekten birini ezdi. Sürücü olay yerinden kaçarken, aracın... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
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Tuzla'nın Akfırat Mahallesi’nde otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, iki sokak köpeğinin havlayarak peşinden koştuğu sırada aracıyla köpeklerden birini ezdi. Ardından da yoluna devam etti. Aracın altından güçlükle çıkan köpek, bir kaç metre sonra yere yığıldı. Yerde kıvranan köpeğin yardımına bir hayvansever koştu. Köpeğin yapılan ilk muayenesinde bacaklarının kırıldığı ve iç kanamasının olduğu belirtildi.Hayvansever Volkan Baltacıoğlu, “Şu gördüğünüz yol üzerinde bizim burada baktığımız sokak hayvanları var. Bunlar yemeklerini verdiğimiz, bakımlarını yaptığımız hayvanlar. Burada bazen araçların yanına doğru koşuyorlar. Gelen o araca da yine öyle koşmuşlar. Araç önce durur gibi olmuş sonra hayvanı ezip geçmiş. Hayvanın iç kanaması olduğunu söylüyorlar. Şu an tedavilerini yaptırdık. Veteriner, 'Çok da ümit bağlamayın' dedi. Ama ben yaşatmak için elimden geleni yapıyorum“ diye konuştu.Sürücünün duyarsızlığına tepki gösteren hayvansever Baltacıoğlu, "Kamera görüntülerinde bir cip önce duruyor, bakıyor, sonra da hayvanın üzerinden geçip gidiyor. Zaten açık net görünüyor. Bizim beklentimiz en azından buraya gelip bir baksaydı ne oldu ne bitti diye. Buradan öyle hayvan ezip geçti, durmadı bile. Zaten buradan geçen biri galiba. Bekliyoruz iki gündür buraya uğramadı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221125/konyada-kopekler-eziyet-eden-suphelilerin-ifadeleri-ortaya-cikti-1063845448.html
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istanbul, tuzla, köpek
istanbul, tuzla, köpek

Aracıyla köpeği ezip kaçtı

02:24 25.12.2022 (güncellendi: 02:25 25.12.2022)
© İHA / AYKUT ZOR - ENES ŞAMİL GÖNENÇ - SEVGİ CANPOLAT-İstanbul Tuzla’da otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, araca doğru koşarak havlayan iki köpekten birini ezdi.
İstanbul Tuzla’da otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, araca doğru koşarak havlayan iki köpekten birini ezdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© İHA / AYKUT ZOR - ENES ŞAMİL GÖNENÇ - SEVGİ CANPOLAT-
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İstanbul Tuzla’da otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, araca doğru koşarak havlayan iki köpekten birini ezdi. Sürücü olay yerinden kaçarken, aracın altında ezilen Pito isimli köpeğin bacakları kırıldı.
Tuzla'nın Akfırat Mahallesi’nde otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, iki sokak köpeğinin havlayarak peşinden koştuğu sırada aracıyla köpeklerden birini ezdi. Ardından da yoluna devam etti.
Aracın altından güçlükle çıkan köpek, bir kaç metre sonra yere yığıldı. Yerde kıvranan köpeğin yardımına bir hayvansever koştu. Köpeğin yapılan ilk muayenesinde bacaklarının kırıldığı ve iç kanamasının olduğu belirtildi.
Hayvansever Volkan Baltacıoğlu, “Şu gördüğünüz yol üzerinde bizim burada baktığımız sokak hayvanları var. Bunlar yemeklerini verdiğimiz, bakımlarını yaptığımız hayvanlar. Burada bazen araçların yanına doğru koşuyorlar. Gelen o araca da yine öyle koşmuşlar. Araç önce durur gibi olmuş sonra hayvanı ezip geçmiş. Hayvanın iç kanaması olduğunu söylüyorlar. Şu an tedavilerini yaptırdık. Veteriner, 'Çok da ümit bağlamayın' dedi. Ama ben yaşatmak için elimden geleni yapıyorum“ diye konuştu.

Sürücünün duyarsızlığına tepki gösteren hayvansever Baltacıoğlu, "Kamera görüntülerinde bir cip önce duruyor, bakıyor, sonra da hayvanın üzerinden geçip gidiyor. Zaten açık net görünüyor. Bizim beklentimiz en azından buraya gelip bir baksaydı ne oldu ne bitti diye. Buradan öyle hayvan ezip geçti, durmadı bile. Zaten buradan geçen biri galiba. Bekliyoruz iki gündür buraya uğramadı" dedi.
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
YAŞAM
Konya'da köpeklere eziyet eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
25 Kasım, 21:39
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