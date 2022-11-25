https://sputniknews.com.tr/20221125/konyada-kopekler-eziyet-eden-suphelilerin-ifadeleri-ortaya-cikti-1063845448.html
Konya'da köpeklere eziyet eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
Konya'da köpeklere eziyet eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
Konya'da belediyeye ait hayvan barınağındaki köpeklere eziyet eden iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklanan zanlılar, köpeklerden birinin kendilerine... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T21:39+0300
2022-11-25T21:39+0300
2022-11-25T21:39+0300
yaşam
konya
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Zafer Samancı'nın haberine göre Konya Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde bir köpeği darp ederek katledilmesi olayı sosyal medyada gündem olduktan sonra infiale yol açmıştı. Olayla ilgili olarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 görevlinin ifadeleri ortaya çıktı.Barınaktaki hayvanlara eziyet ederek, bir köpeğin ölümüne yol açan zanlılar Murat B. ile Sefa Ç.'nin savunmaları ortaya çıktı. Her iki zanlı da verdiği ifadede ölümüne yol açtıkları köpeğin kendilerine saldırdığını öne sürdü.'Köpek bana saldırdı' iddiasıKöpeğin kafasına kürekle defalarca vurduğu iddia edilen Murat B. ifadesinde şunları öne sürdü: "Ben sağlık teknisyeni olarak çalışıyorum. Olay günü barınaktaki hayvanlara parazit aşı ve ilaçlama uygulaması yapıyorduk. S.Ç içerden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. İlk olarak köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle 1 kez vurdum. Sefa Ç. köpeği kontrol altına alsa da o panik ile 2 kez daha köpeğin kafasına kürekle vurdu. Köpek şoka girdi. daha sonra tıbbi müdahalesini yapıp kafesine gönderdim. Son durumundan haberim yok. Benim bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor.'Köpek baygınlık geçirdi'Diğer zanlı Sefa Ç. ise verdiği ifadesinde olayın yaşandığı bakımevinde 2 aydır çalıştığını belirterek ‘Köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. O sırada saldırgan bir köpek vardı. Ben onu yakalama aparatı ile tutuyordum. Köpek bir anda Murat B.'ye saldırdı. O da kendini korumak için köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk’ iddiasında bulundu.
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konya
Konya'da köpeklere eziyet eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
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Konya'da belediyeye ait hayvan barınağındaki köpeklere eziyet eden iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklanan zanlılar, köpeklerden birinin kendilerine saldırdıklarını iddia etti.
Zafer Samancı'nın haberine göre Konya Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde bir köpeği darp ederek katledilmesi olayı sosyal medyada gündem olduktan sonra infiale yol açmıştı. Olayla ilgili olarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 görevlinin ifadeleri ortaya çıktı.
Barınaktaki hayvanlara eziyet ederek, bir köpeğin ölümüne yol açan zanlılar Murat B. ile Sefa Ç.'nin savunmaları ortaya çıktı. Her iki zanlı da verdiği ifadede ölümüne yol açtıkları köpeğin kendilerine saldırdığını öne sürdü.
'Köpek bana saldırdı' iddiası
Köpeğin kafasına kürekle defalarca vurduğu iddia edilen Murat B. ifadesinde şunları öne sürdü: "Ben sağlık teknisyeni olarak çalışıyorum. Olay günü barınaktaki hayvanlara parazit aşı ve ilaçlama uygulaması yapıyorduk. S.Ç içerden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. İlk olarak köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle 1 kez vurdum. Sefa Ç. köpeği kontrol altına alsa da o panik ile 2 kez daha köpeğin kafasına kürekle vurdu. Köpek şoka girdi. daha sonra tıbbi müdahalesini yapıp kafesine gönderdim. Son durumundan haberim yok. Benim bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor.
'Köpek baygınlık geçirdi'
Diğer zanlı Sefa Ç. ise verdiği ifadesinde olayın yaşandığı bakımevinde 2 aydır çalıştığını belirterek ‘Köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. O sırada saldırgan bir köpek vardı. Ben onu yakalama aparatı ile tutuyordum. Köpek bir anda Murat B.'ye saldırdı. O da kendini korumak için köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk’ iddiasında bulundu.