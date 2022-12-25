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https://sputniknews.com.tr/20221225/ahmet-kaya-kultur-merkezi-saldirisinin-suphelisi-yeniden-gozaltina-alindi-1065007809.html
Ahmet Kaya Kültür Merkezi saldırısının şüphelisi yeniden gözaltına alındı
Ahmet Kaya Kültür Merkezi saldırısının şüphelisi yeniden gözaltına alındı
23 Aralık'ta Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenlediği şüphesiyle gözaltındayken dün psikiyatri... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T23:14+0300
2022-12-25T23:14+0300
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fransa
paris
ahmet kaya
saldırı
kültür merkezi
gözaltı
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Fransız BFMTV kanalının haberine göre, dün sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine sevk edilen Ahmet Kaya Kültür Merkezi saldırısının şüphelisi hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.Gözaltına alınan şüpheli, yarın tahkikat hakimi karşısına çıkarılacak.'Yabancılara karşı patolojik nefreti' olduğu açıklandıFransız basınının Paris Savcılık Ofisi'nin açıklamasına dayandırdığı haberlerde, 69 yaşındaki Fransız saldırganın gözaltı sırasında 'yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu' itiraf ettiği de yer alıyor.Şüphelinin, gözaltında ayrıca saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin, silahının şarjörünü doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini söylediği de belirtiliyor.Saldırgan daha önce göçmen merkezine de saldırmışParis'in 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde 23 Aralık'ta bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilere silahla ateş açtığı saldırıda 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.Fransız basınında adı 'William M.' olarak geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edilmişti.Dün, Fransız saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna varmıştı ve saldırgan Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221225/ahmet-kaya-kultur-merkezi-saldirisinin-zanlisi-yabancilara-karsi-patolojik-nefretini-itiraf-etti-1065001329.html
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fransa, paris, ahmet kaya, saldırı, kültür merkezi, gözaltı
fransa, paris, ahmet kaya, saldırı, kültür merkezi, gözaltı

Ahmet Kaya Kültür Merkezi saldırısının şüphelisi yeniden gözaltına alındı

23:14 25.12.2022
© AA23 Aralık'ta Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenlediği şüphesiyle gözaltındayken dün psikiyatri kliniğine sevk edilen 69 yaşındaki Fransız, yeniden gözaltına alındı.
23 Aralık'ta Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenlediği şüphesiyle gözaltındayken dün psikiyatri kliniğine sevk edilen 69 yaşındaki Fransız, yeniden gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© AA
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23 Aralık'ta Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenlediği şüphesiyle gözaltındayken dün psikiyatri kliniğine sevk edilen 69 yaşındaki Fransız, yeniden gözaltına alındı.
Fransız BFMTV kanalının haberine göre, dün sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine sevk edilen Ahmet Kaya Kültür Merkezi saldırısının şüphelisi hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan şüpheli, yarın tahkikat hakimi karşısına çıkarılacak.

'Yabancılara karşı patolojik nefreti' olduğu açıklandı

Fransız basınının Paris Savcılık Ofisi'nin açıklamasına dayandırdığı haberlerde, 69 yaşındaki Fransız saldırganın gözaltı sırasında 'yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu' itiraf ettiği de yer alıyor.
Şüphelinin, gözaltında ayrıca saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin, silahının şarjörünü doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini söylediği de belirtiliyor.

Saldırgan daha önce göçmen merkezine de saldırmış

Paris'in 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde 23 Aralık'ta bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilere silahla ateş açtığı saldırıda 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.
Fransız basınında adı 'William M.' olarak geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.
Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edilmişti.
Dün, Fransız saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna varmıştı ve saldırgan Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilmişti.
Fransa başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ni de hedef alan 'ırkçı' silahlı saldırıda öldürülen Mir Perwer, Emine Kara, Abdurrahman Kızıl (soldan sağa) için Kürdistan Demokratik Merkezi'nde düzenlenen anmada fotoğrafları önünde mum yakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
DÜNYA
'Ahmet Kaya Kültür Merkezi saldırısının zanlısı yabancılara karşı patolojik nefretini itiraf etti'
18:08
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