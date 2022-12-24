https://sputniknews.com.tr/20221224/kilicdaroglu-ilk-yapacagim-is-uyusturucu-baronlarinin-kellelerini-kesmek-1064965398.html

Kılıçdaroğlu: İlk yapacağım iş uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmek

Kılıçdaroğlu: İlk yapacağım iş uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmek

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınlara hitap etti. Kadınlar Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T14:36+0300

2022-12-24T14:36+0300

2022-12-24T14:36+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

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cumhuriyet halk partisi (chp)

uyuşturucu

uyuşturucu çetesi

uyuşturucu ticareti

uyuşturucu kaçakçılığı

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Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda kadınlara seslenen Kemal CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; iktidar olduklarında kadınları erkeklere muhtaç ettirmeyeceklerini söyleyerek, şöyle konuştu:Uyuşturucunun aileleri nasıl perişan ettiğini bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında yapacakları projelerden bahsetti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Yurt dışına giden paraları getireceğim, millete vereceğim'Yurtdışına gittiğini iddia ettiği paraları ülkeye geri getirerek millete vereceğini de sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu; "5’li çetenin götürdüğü para 481 milyar dolar. Buradan paranızı Amerika'ya gönderiyorlar, Londra'ya gönderiyorlar. Tamamını getireceğim, bu millete vereceğim" şeklinde konuştu.'Adalet Bakanlığı'na yürümesek kimse elinden tutmayacaktı'6 yaşındaki kız çocuğuna istismarını duyduğunda o gece uyuyamadığını da sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu; "Böyle bir iş olur mu? Bakan çıktı '2 yıldır haberimiz vardı' dedi. Haberiniz vardıysa ne yaptınız? Meclise gittim ve 'beraber Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğiz' dedim. 6 yaşındaki çocuğun hakkını aramıyorsak siyaset yapmayalım. 'Devleti dumura uğrattınız' dedim. Bu ülkenin hakimi, savcısı yok mu? Sahte raporlar ile bir başkasını alet ederek kendinizi aklamaya çalıştınız. O çocuğun hakkı için bakanlığa yürümesek kimse elinden tutmayacaktı. Benim vicdanım el vermiyor. Adalet isteyenlere vicdanım el vermiyor. Hiç endişe etmeyin, beraber olursak, konuşursak güçlü oluruz. Kadınların gücü bütün zalimleri yenecektir. Kadınlar çok güçlü. Türkiye genelinde gücünüzü ortaklaştıracaksınız. Sandığa gideceksiniz ve 'artık zulme son' diyeceksiniz. Birleşin ve beraber olun" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221222/kilicdaroglu-ne-asgari-ucretlinin-hak-ettigi-oldu-ne-de-kucuk-esnafin-vergi-yuku-dusuruldu-1064873527.html

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kemal kılıçdaroğlu, türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), uyuşturucu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı