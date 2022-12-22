https://sputniknews.com.tr/20221222/kilicdaroglu-ne-asgari-ucretlinin-hak-ettigi-oldu-ne-de-kucuk-esnafin-vergi-yuku-dusuruldu-1064873527.html

Kılıçdaroğlu: Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü

Kılıçdaroğlu: Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü

Kılıçdaroğlu, 8 bin 500 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin, "Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü" dedi. 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T14:43+0300

2022-12-22T14:43+0300

2022-12-22T14:46+0300

ekonomi

asgari ücret

kemal kılıçdaroğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0b/1064460114_0:73:1201:748_1920x0_80_0_0_57ce544f49611d6c596870c50fe20b49.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 bin 500 lira olarak açıklanan asgari ücret hakkında açıklama yaptı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)