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Kılıçdaroğlu: Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü
Kılıçdaroğlu: Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü
Kılıçdaroğlu, 8 bin 500 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin, "Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü" dedi. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
asgari ücret
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 bin 500 lira olarak açıklanan asgari ücret hakkında açıklama yaptı.
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asgari ücret, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)
asgari ücret, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu: Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü

14:43 22.12.2022 (güncellendi: 14:46 22.12.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Kılıçdaroğlu, 8 bin 500 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin, "Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 bin 500 lira olarak açıklanan asgari ücret hakkında açıklama yaptı.
"Saray, TÜİK’in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu. Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine “biri istedi” diye, öyle oldu. Asıl mesele, asgari ücrete tenezzül etmeyen bir Türkiye’yi yaratabilmektir. O da endüstriyel dönüşümle olur. Sadece Sarayı yolcu etmeyeceğiz, yoksuldan alıp zengine verdikleri bu düzeni de tarihe gömeceğiz."
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