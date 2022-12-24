https://sputniknews.com.tr/20221224/ibbden-50-bin-universite-ogrencisine-beslenme-destegi-1064956687.html

İBB’den 50 bin üniversite öğrencisine beslenme desteği

İBB’den 50 bin üniversite öğrencisine beslenme desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü, “İstanbul Senin Yanında” projesi kapsamında 50 bin üniversite öğrencisine beslenme desteği... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T03:42+0300

2022-12-24T03:42+0300

2022-12-24T03:42+0300

dünya

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul büyükşehir belediyesi

sabahattin zaim üniversitesi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine yönelik “İstanbul Senin Yanında' projesini başlattığını duyurdu.İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin, ekonomik şartların zorluğunu gözeterek üniversite öğrencilerinin yanında olmayı sürdürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verdi:Konuya ilişkin açıklama yapan Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Mandacı, İBB’nin gençlerin her zaman yanında olduğuna vurgu yaparak, “İstanbul Senin Yanında projesine İstanbul’un tüm üniversitelerinde yaklaşık 50 bin öğrenciye ulaşacak şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda üniversite gençlerimizin taleplerini alıp bunları da değerlendirmeye sunuyoruz. Gelecek projelerimizde bunları hayata geçirmek adına çalışmalarımız sürdürüyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221221/ankara-buyuksehir-belediyesinden-sosyal-yardim-alan-ogrencilere-her-ay-330-lira-kantin-destegi-1064820941.html

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, sabahattin zaim üniversitesi