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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alan öğrencilere her ay 330 lira kantin desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alan öğrencilere her ay 330 lira kantin desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına kantin desteği yapacak. Başkent Kart'la kantin alışverişi dönemini başlatacaklarını... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T09:25+0300
2022-12-21T09:25+0300
türkiye
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
sosyal yardım
öğrenci
kantin
harçlık
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yılbaşından itibaren sosyal yardım alan ailelerin Başkent Kart'larına, çocuklarının kantin masraflarının karşılanması amacıyla öğrenci başına aylık 330 TL yatıracak. İlk etapta pilot ilçelerde başlayacak olan desteğin ilerleyen süreçte 60 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor. ABB'nin sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının kantin masrafları için yapacağı destek Başkent Kart'lara yüklenecek ve bakiyeler sadece kantin harcamalarında kullanılabilecek.Kantin desteğini sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamayla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Yalnızca eğitimde değil yaşamda da fırsat eşitliği gerekiyor. Çocuklarımız için biz hep buradayız" dedi.Yavaş, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20220925/guardian-ingilterede-ogle-yemegini-karsilayamayan-ogrenciler-acliktan-silgi-yiyor-1061607929.html
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ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, sosyal yardım, öğrenci, kantin, harçlık
ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, sosyal yardım, öğrenci, kantin, harçlık

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alan öğrencilere her ay 330 lira kantin desteği

09:25 21.12.2022
© AAMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına kantin desteği yapacak. Başkent Kart'la kantin alışverişi dönemini başlatacaklarını söyleyen Yavaş, "Öğrenci başına aylık 330 lira destekte bulunarak evlatlarımızın beslenmeleri için kıymetli bir adım atmış olacağız" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yılbaşından itibaren sosyal yardım alan ailelerin Başkent Kart'larına, çocuklarının kantin masraflarının karşılanması amacıyla öğrenci başına aylık 330 TL yatıracak.
İlk etapta pilot ilçelerde başlayacak olan desteğin ilerleyen süreçte 60 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor. ABB'nin sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının kantin masrafları için yapacağı destek Başkent Kart'lara yüklenecek ve bakiyeler sadece kantin harcamalarında kullanılabilecek.
Kantin desteğini sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamayla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Yalnızca eğitimde değil yaşamda da fırsat eşitliği gerekiyor. Çocuklarımız için biz hep buradayız" dedi.
Yavaş, şunları söyledi:
"Her gün haberlerde, okula aç giden ve okulda aç kalan çocuklarımızı üzülerek takip ediyoruz. Bunlardan en etkili olanı ise okullarda açlıktan dolayı ağlayan çocukların olduğu haberdi. Bu haberler bizlerin sorumluluğunu daha da artırıyor. Bu nedenle sosyal yardım alan ailelerimizin çocukları için yılbaşından sonra ilk olarak pilot bölgelerde, ardından da tüm Ankara'da Başkent Kart'la kantin alışverişi dönemini başlatıyoruz. Öğrenci başına aylık 330 lira destekte bulunarak evlatlarımızın beslenmeleri için kıymetli bir adım atmış olacağız. SMA testi, çocuk tarama testi, kreşler, doğal gaz desteği, et desteği, kırtasiye desteği, öğrenci abonmanı, öğrenci su indirimi, ücretsiz internet, barınma merkezleri, sınav ücreti ödemeleri, teknoloji merkezleri… Bunların hepsi çocuklarımız için. En büyük projemiz, nesillerce süren yoksulluğu çocuklarımız için makus bir gelecek olmaktan çıkarıp, onların gelişimlerini ve eğitimlerini tamamlayarak aydınlık bir geleceğe sahip olmalıdır."
Okul, sıra - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
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