https://sputniknews.com.tr/20221224/hollanda-basbakani-turkiyenin-tahil-anlasmasini-uzatmak-icin-gosterdigi-cabalar-takdire-sayan-1064957543.html
Hollanda Başbakanı: Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan
Hollanda Başbakanı: Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu söyledi. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T04:34+0300
2022-12-24T04:34+0300
2022-12-24T04:34+0300
dünya
mark rutte
hollanda
recep tayyip erdoğan
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Rutte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Başbakan Rutte, paylaşımında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221223/cumhurbaskani-erdogan-hollanda-basbakani-rutte-ile-gorustu-1064918450.html
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mark rutte, hollanda, recep tayyip erdoğan
mark rutte, hollanda, recep tayyip erdoğan
Hollanda Başbakanı: Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu söyledi.
Rutte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başbakan Rutte, paylaşımında şunları kaydetti:
"Erdoğan ile konuştum. Savaş zamanlarında yoğun temas olması güzel. Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan, küresel gıda güvenliği için çok önemli. Ayrıca NATO içindeki işbirliği ve bölgedeki gelişmeler hakkında da konuştuk."