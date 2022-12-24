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https://sputniknews.com.tr/20221224/hollanda-basbakani-turkiyenin-tahil-anlasmasini-uzatmak-icin-gosterdigi-cabalar-takdire-sayan-1064957543.html
Hollanda Başbakanı: Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan
Hollanda Başbakanı: Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu söyledi. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
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hollanda
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Rutte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Başbakan Rutte, paylaşımında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221223/cumhurbaskani-erdogan-hollanda-basbakani-rutte-ile-gorustu-1064918450.html
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mark rutte, hollanda, recep tayyip erdoğan
mark rutte, hollanda, recep tayyip erdoğan

Hollanda Başbakanı: Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan

04:34 24.12.2022
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinHollanda Başbakanı Mark Rutte
Hollanda Başbakanı Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© Sputnik / Стрингер
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu söyledi.
Rutte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başbakan Rutte, paylaşımında şunları kaydetti:
"Erdoğan ile konuştum. Savaş zamanlarında yoğun temas olması güzel. Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan, küresel gıda güvenliği için çok önemli. Ayrıca NATO içindeki işbirliği ve bölgedeki gelişmeler hakkında da konuştuk."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Dün, 18:34
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