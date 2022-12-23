https://sputniknews.com.tr/20221223/cumhurbaskani-erdogan-hollanda-basbakani-rutte-ile-gorustu-1064918450.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Hollanda ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T18:34+0300

2022-12-23T18:34+0300

2022-12-23T18:34+0300

politika

recep tayyip erdoğan

mark rutte

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Hollanda ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tesis ettikleri diyalog sayesinde iki ülke ilişkilerinin ivme kazanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin mevcut durumunun iki tarafın da yararına olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliğinin çıkarlarının bir-iki üye ülkenin dar görüşlü kısır hedeflerine teslim edilmemesinin kazan-kazan anlayışına giden yolu açacağını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdiği diplomasi trafiğini sürdürdüğünü kaydetti.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, mark rutte