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https://sputniknews.com.tr/20221224/el-ezherden-talibanin-kiz-ogrencilere-yonelik-egitim-yasagina-tepki-kuranin-cagrisina-aykiri-1064965201.html
El Ezher'den Taliban’ın kız öğrencilere yönelik eğitim yasağına tepki: Kuran'ın çağrısına aykırı
El Ezher'den Taliban’ın kız öğrencilere yönelik eğitim yasağına tepki: Kuran'ın çağrısına aykırı
Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Afganistan’daki Taliban yönetiminin, kız çocuklarının eğitimini askıya alma kararının, İslam hukukuna ve... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T14:14+0300
2022-12-24T14:14+0300
dünya
el ezher
taliban
kadın hakları
eğitim
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Ezher Şeyhi Tayyib, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'daki yetkililerin, kızların üniversite eğitimini engelleme kararından derin üzüntü duyduklarını kaydetti.Söz konusu kararın İslam hukukunu temsil etmediğini ve Kur’an-ı Kerim'in çağrısına aykırı olduğunu ifade eden Ezher Şeyhi, "Bu, İslam hukukuna aykırı bir karar ve beşikten mezara kadar erkek ve kadınlara ilim aramaya yönelik açık çağrısını da sarsıyor. İslam dini, Müslüman her erkek ve kadına ilim öğrenmeyi farz kılıyor." ifadelerine yer verdi.Ahmed et-Tayyib, Afganistan'daki yöneticilere, kararı gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim, 22 Aralık'ta Afganistan Devlet Televizyonunda katıldığı bir programda, üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınmasına örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda gördükleri sorunları gerekçe göstermişti.Nedim, yüksek öğretim alanında Taliban yönetiminin getirdiği kuralların düzgün bir şekilde uygulanmadığını savunarak, "üniversitelerde kız öğrencilerin örtünme kurallarına riayet etmediğini, yasağa rağmen halen bazı üniversitelerde karma eğitimin devam ettiğini, kız öğrencilerin üniversite eğitimi için farklı vilayetlere gidip ailesi ya da herhangi bir 'mahremi' olmadan orada yaşaması ve buradaki yurtlarda kalmasının uygun olmadığını ve üniversitelerdeki bazı bölümlerde kız öğrencilerin eğitim almaması gerektiğini" söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221223/taliban-kadinlarin-muhendislik-ve-ziraat-egitimi-almasi-islami-kurallara-ve-afgan-kulturune-aykiri-1064900414.html
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el ezher, taliban, kadın hakları, eğitim
el ezher, taliban, kadın hakları, eğitim

El Ezher'den Taliban’ın kız öğrencilere yönelik eğitim yasağına tepki: Kuran'ın çağrısına aykırı

14:14 24.12.2022
© AP Photo / Khalil HamraEl Ezher Camii
El Ezher Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
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Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Afganistan’daki Taliban yönetiminin, kız çocuklarının eğitimini askıya alma kararının, İslam hukukuna ve Kur’an-ı Kerim’in çağrısına aykırı olduğunu belirtti.
Ezher Şeyhi Tayyib, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'daki yetkililerin, kızların üniversite eğitimini engelleme kararından derin üzüntü duyduklarını kaydetti.
Söz konusu kararın İslam hukukunu temsil etmediğini ve Kur’an-ı Kerim'in çağrısına aykırı olduğunu ifade eden Ezher Şeyhi, "Bu, İslam hukukuna aykırı bir karar ve beşikten mezara kadar erkek ve kadınlara ilim aramaya yönelik açık çağrısını da sarsıyor. İslam dini, Müslüman her erkek ve kadına ilim öğrenmeyi farz kılıyor." ifadelerine yer verdi.
Ahmed et-Tayyib, Afganistan'daki yöneticilere, kararı gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.
Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim, 22 Aralık'ta Afganistan Devlet Televizyonunda katıldığı bir programda, üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınmasına örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda gördükleri sorunları gerekçe göstermişti.
Nedim, yüksek öğretim alanında Taliban yönetiminin getirdiği kuralların düzgün bir şekilde uygulanmadığını savunarak, "üniversitelerde kız öğrencilerin örtünme kurallarına riayet etmediğini, yasağa rağmen halen bazı üniversitelerde karma eğitimin devam ettiğini, kız öğrencilerin üniversite eğitimi için farklı vilayetlere gidip ailesi ya da herhangi bir 'mahremi' olmadan orada yaşaması ve buradaki yurtlarda kalmasının uygun olmadığını ve üniversitelerdeki bazı bölümlerde kız öğrencilerin eğitim almaması gerektiğini" söylemişti.
Afganistan'da Taliban yönetimi bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
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Taliban: Kadınların mühendislik ve ziraat eğitimi alması İslami kurallara ve Afgan kültürüne aykırı
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