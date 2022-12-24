https://sputniknews.com.tr/20221224/almanyada-cenazesi-yanlislikla-yakildi-turk-aile-hukuki-surec-baslatacak-1064952569.html

Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakıldı: Türk aile hukuki süreç başlatacak

Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakıldı: Türk aile hukuki süreç başlatacak

Almanya'da vefat ettikten sonra cenazesi yanlışlıkla yakılan Abdülkadir Sargın'ın yakınları, hukuki süreç başlatacaklarını söyledi. 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T01:27+0300

2022-12-24T01:27+0300

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dünya

almanya

abdülkadir sargın

hannover

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Hannover kentindeki MHH Hastanesi Acil Servisi'nde hayatını kaybeden 71 yaşındaki Abdulkadir Sargın'ın naaşının, İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman vatandaşının cenazesiyle karıştı.Ailenin temas kurduğu Adli Tıp Servisi, Sargın'ın cenazesinin yakıldığı bilgisini verdi.Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Abdulkadir Sargın'ın yeğeni Barış Sargın, AA muhabirine, üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi.Olayla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını belirten Sargın, "Haber aldıktan sonra Dışişleri Bakanlığımız çok ilgilendiler. Hala da ilgileniyorlar. Hukuki danışmanlık verebileceklerini söylediler. Hem hukuki danışmanlık hem de bu işlerden anlayan bir avukat önem arz ediyor" dedi.Sargın, olayın peşini bırakmayacaklarını vurgulayarak, başka insanların da mağdur olmasını istemediklerini belirtti.Almanya'da yaklaşık 4 milyonu Türk, 10 milyon Müslüman'ın yaşadığını ifade eden Sargın, "Müslümanlara yapılan bu vahşice olayı herkese duyurmak istiyoruz. Başımıza gelen başkasının basına gelmesin" diye konuştu.Yanlış ayak kesildi iddiasıSargın, bugün hastane yetkililerinden bir profesörün kendilerine ulaştığını belirterek, rahmetlinin küllerinin 28 Aralık'ta kendilerine teslim edebilecekleri bilgisini verdiğini söyledi. Sargın, kendilerine verilecek küllerin amcalarına ait olduğunu nasıl anlayacaklarını bilmediklerini belirtti.Bu hastanede kendilerine yapılan ilk yanlışlık olmadığını dile getiren Sargın, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221222/almanyada-bir-turk-vatandasinin-cenazesi-yanlislikla-yakildi-1064880544.html

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