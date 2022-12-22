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https://sputniknews.com.tr/20221222/almanyada-bir-turk-vatandasinin-cenazesi-yanlislikla-yakildi-1064880544.html
Almanya'da bir Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakıldı
Almanya'da bir Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakıldı
Almanya'da beyin kanaması geçirerek vefat eden Abdülkadır Sargın, cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakıldı. Dışişleri Bakanlığı... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T18:07+0300
2022-12-22T18:07+0300
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almanya
cenaze
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Almanya'da ölen Abdulkadir Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 71 yaşındaki Abdulkadir Sargın'ın 14 Aralık'ta Hannover'de vefat ettiği, otopsi yapılan naaşın cenaze şirketine teslim edildiği belirtildi. 20 Aralık'ta cenaze hazırlıkları sırasında bir Sargın cenazesinin bir Alman vatandaşınınkiyle karıştığı ortaya çıktı.Ailenin temas kurduğu Adli Tıp Servisi, merhumun cenazesinin yakıldığını bilgisini verdi.Bakanlık açıklamasında olayın öğrenilmesinin hemen ardından merhumun yakınlarıyla temas kurulduğu belirtildi."Konu tüm yönleriyle Bakanlığımızın yakın takibi altında kalmaya devam edecektir." denildi.Abdulkadir Sargın'ın ailesinin hukuki süreç başlatacağı öğrenildi.
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almanya, cenaze, yakılma
almanya, cenaze, yakılma

Almanya'da bir Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakıldı

18:07 22.12.2022
© FotoğrafAlmanya'da bir Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakıldı
Almanya'da bir Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© Fotoğraf
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Almanya'da beyin kanaması geçirerek vefat eden Abdülkadır Sargın, cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakıldı. Dışişleri Bakanlığı olayın öğrenilmesinin ardından aileyle hemen temas kurduklarını, olayı tüm yönleriyle takip altında tutacaklarını açıkladı.
Almanya'da ölen Abdulkadir Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 71 yaşındaki Abdulkadir Sargın'ın 14 Aralık'ta Hannover'de vefat ettiği, otopsi yapılan naaşın cenaze şirketine teslim edildiği belirtildi.
20 Aralık'ta cenaze hazırlıkları sırasında bir Sargın cenazesinin bir Alman vatandaşınınkiyle karıştığı ortaya çıktı.
Ailenin temas kurduğu Adli Tıp Servisi, merhumun cenazesinin yakıldığını bilgisini verdi.

Bakanlık açıklamasında olayın öğrenilmesinin hemen ardından merhumun yakınlarıyla temas kurulduğu belirtildi.

"Konu tüm yönleriyle Bakanlığımızın yakın takibi altında kalmaya devam edecektir." denildi.

Abdulkadir Sargın'ın ailesinin hukuki süreç başlatacağı öğrenildi.
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