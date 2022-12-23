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https://sputniknews.com.tr/20221223/ttb-baskani-fincancinin-davasinda-mutalaa-aciklandi-1064909369.html
TTB Başkanı'nın davasında mütalaa açıklandı: 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi
TTB Başkanı'nın davasında mütalaa açıklandı: 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında mütalaa... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T13:45+0300
2022-12-23T13:46+0300
ttb
türk tabipleri birliği (ttb)
şebnem korur fincancı
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İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı ve avukatları ile müşteki Milli Savunma Bakanlığı avukatı katıldı.Duruşmada, Fincancı ve 3 avukatının savunmasının alınmasının ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.Mütalaada, Fincancı'nın "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.Bunun üzerine duruşmaya 1 saat ara verildi. Aranın ardından duruşmaya mütalaaya karşı beyanların alınmasıyla devam edilecek.Fincancı 27 Ekim'de tutuklanmıştıTTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim'de Ankara'da tutuklanmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanığın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul'daki ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar vermiş, dosyayı yetkisizlikle göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20221202/ttb-baskani-fincanci-23-aralikta-hakim-karsisina-cikacak-1064090479.html
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ttb, türk tabipleri birliği (ttb), şebnem korur fincancı
ttb, türk tabipleri birliği (ttb), şebnem korur fincancı

TTB Başkanı'nın davasında mütalaa açıklandı: 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

13:45 23.12.2022 (güncellendi: 13:46 23.12.2022)
© Fotoğraf : TwitterŞebnem Korur Fincancı
Şebnem Korur Fincancı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında mütalaa açıklandı.
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı ve avukatları ile müşteki Milli Savunma Bakanlığı avukatı katıldı.
Duruşmada, Fincancı ve 3 avukatının savunmasının alınmasının ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, Fincancı'nın "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.
Bunun üzerine duruşmaya 1 saat ara verildi. Aranın ardından duruşmaya mütalaaya karşı beyanların alınmasıyla devam edilecek.

Fincancı 27 Ekim'de tutuklanmıştı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim'de Ankara'da tutuklanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanığın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul'daki ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar vermiş, dosyayı yetkisizlikle göndermişti.
Türk Tabipler Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
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TTB Başkanı Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
2 Aralık, 14:28
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