https://sputniknews.com.tr/20221202/ttb-baskani-fincanci-23-aralikta-hakim-karsisina-cikacak-1064090479.html

TTB Başkanı Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

TTB Başkanı Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 24... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T14:28+0300

2022-12-02T14:28+0300

2022-12-02T14:28+0300

türkiye

ttb

türk tabipleri birliği (ttb)

şebnem korur fincancı

mahkeme

tutuklu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fincancı hakkında hazırlanan iddianame, "yetkisizlik" kararıyla gönderildiği İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince yetki açısından incelendi.İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkemede, davanın ilk duruşmasının 23 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırdı.Fincancı 27 Ekim'de tutuklanmıştıTTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim'de Ankara'da sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanığın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul'daki ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar vermiş, dosyayı yetkisizlikle göndermişti.

https://sputniknews.com.tr/20221125/ttb-baskani-fincanci-hakkinda-7-yil-6-aya-kadar-hapis-istemiyle-iddianame-hazirlandi-1063823243.html

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ttb, türk tabipleri birliği (ttb), şebnem korur fincancı, mahkeme, tutuklu