https://sputniknews.com.tr/20221125/ttb-baskani-fincanci-hakkinda-7-yil-6-aya-kadar-hapis-istemiyle-iddianame-hazirlandi-1063823243.html
TTB Başkanı Fincancı hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
TTB Başkanı Fincancı hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T10:38+0300
2022-11-25T10:38+0300
2022-11-25T10:38+0300
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türk tabipleri birliği (ttb), şebnem korur fincancı
türk tabipleri birliği (ttb), şebnem korur fincancı
TTB Başkanı Fincancı hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
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Ayrıntılar geliyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.