https://sputniknews.com.tr/20221223/nato-genel-sekreteri-stoltenbergden-rusyaya-ukraynadaki-catismayi-dondurmaya-calisma-suclamasi-1064936203.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Rusya’ya 'Ukrayna’daki çatışmayı dondurmaya çalışma' suçlaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Rusya’ya 'Ukrayna’daki çatışmayı dondurmaya çalışma' suçlaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’yı Ukrayna’da gelecekte yeni taarruz başlatmak için mevcut durumu dondurmaya çalışmakla suçladı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T22:40+0300
2022-12-23T22:40+0300
2022-12-23T22:40+0300
ukrayna krizi
rusya
jens stoltenberg
çatışma
nato
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Stoltenberg, Financial Times için kaleme aldığı yazıda, “Rusya, kuvvetlerine yeniden gruplaşmaya, yeniden silahlanmaya ve sonra yeni taarruz başlatmaya izin vermek için çatışmayı dondurmayı umuyor” iddiasında bulundu.Genel Sekreter ayrıca Moskova’yı çatışmanın çözümüne ilgi duymamakla suçladı ve NATO’nun Ukrayna’ya desteğini sürdürme niyetinde olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221129/stoltenberg-nato-ukraynaya-patriot-hava-savunma-sistemi-tedarikini-gorusuyor-1063978931.html
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rusya, jens stoltenberg, çatışma, nato
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Rusya’ya 'Ukrayna’daki çatışmayı dondurmaya çalışma' suçlaması
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’yı Ukrayna’da gelecekte yeni taarruz başlatmak için mevcut durumu dondurmaya çalışmakla suçladı.
Stoltenberg, Financial Times
için kaleme aldığı yazıda, “Rusya, kuvvetlerine yeniden gruplaşmaya, yeniden silahlanmaya ve sonra yeni taarruz başlatmaya izin vermek için çatışmayı dondurmayı umuyor” iddiasında bulundu.
Genel Sekreter ayrıca Moskova’yı çatışmanın çözümüne ilgi duymamakla suçladı ve NATO’nun Ukrayna’ya desteğini sürdürme niyetinde olduğunu kaydetti.