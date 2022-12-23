https://sputniknews.com.tr/20221223/nato-genel-sekreteri-stoltenbergden-rusyaya-ukraynadaki-catismayi-dondurmaya-calisma-suclamasi-1064936203.html

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Rusya’ya 'Ukrayna’daki çatışmayı dondurmaya çalışma' suçlaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Rusya’ya 'Ukrayna’daki çatışmayı dondurmaya çalışma' suçlaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’yı Ukrayna’da gelecekte yeni taarruz başlatmak için mevcut durumu dondurmaya çalışmakla suçladı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T22:40+0300

2022-12-23T22:40+0300

2022-12-23T22:40+0300

ukrayna krizi

rusya

jens stoltenberg

çatışma

nato

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Stoltenberg, Financial Times için kaleme aldığı yazıda, “Rusya, kuvvetlerine yeniden gruplaşmaya, yeniden silahlanmaya ve sonra yeni taarruz başlatmaya izin vermek için çatışmayı dondurmayı umuyor” iddiasında bulundu.Genel Sekreter ayrıca Moskova’yı çatışmanın çözümüne ilgi duymamakla suçladı ve NATO’nun Ukrayna’ya desteğini sürdürme niyetinde olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20221129/stoltenberg-nato-ukraynaya-patriot-hava-savunma-sistemi-tedarikini-gorusuyor-1063978931.html

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