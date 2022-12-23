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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221223/nato-genel-sekreteri-stoltenbergden-rusyaya-ukraynadaki-catismayi-dondurmaya-calisma-suclamasi-1064936203.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Rusya’ya 'Ukrayna’daki çatışmayı dondurmaya çalışma' suçlaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Rusya’ya 'Ukrayna’daki çatışmayı dondurmaya çalışma' suçlaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’yı Ukrayna’da gelecekte yeni taarruz başlatmak için mevcut durumu dondurmaya çalışmakla suçladı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T22:40+0300
2022-12-23T22:40+0300
ukrayna krizi
rusya
jens stoltenberg
çatışma
nato
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Stoltenberg, Financial Times için kaleme aldığı yazıda, “Rusya, kuvvetlerine yeniden gruplaşmaya, yeniden silahlanmaya ve sonra yeni taarruz başlatmaya izin vermek için çatışmayı dondurmayı umuyor” iddiasında bulundu.Genel Sekreter ayrıca Moskova’yı çatışmanın çözümüne ilgi duymamakla suçladı ve NATO’nun Ukrayna’ya desteğini sürdürme niyetinde olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221129/stoltenberg-nato-ukraynaya-patriot-hava-savunma-sistemi-tedarikini-gorusuyor-1063978931.html
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rusya, jens stoltenberg, çatışma, nato
rusya, jens stoltenberg, çatışma, nato

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Rusya’ya 'Ukrayna’daki çatışmayı dondurmaya çalışma' suçlaması

22:40 23.12.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’yı Ukrayna’da gelecekte yeni taarruz başlatmak için mevcut durumu dondurmaya çalışmakla suçladı.
Stoltenberg, Financial Times için kaleme aldığı yazıda, “Rusya, kuvvetlerine yeniden gruplaşmaya, yeniden silahlanmaya ve sonra yeni taarruz başlatmaya izin vermek için çatışmayı dondurmayı umuyor” iddiasında bulundu.
Genel Sekreter ayrıca Moskova’yı çatışmanın çözümüne ilgi duymamakla suçladı ve NATO’nun Ukrayna’ya desteğini sürdürme niyetinde olduğunu kaydetti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
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Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi tedarikini görüşüyor
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