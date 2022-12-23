https://sputniknews.com.tr/20221223/kasiyere-basin-neden-acik-diyen-fasli-sinir-disi-edildi-1064910347.html
Kasiyere, 'Başın neden açık?' diyen Fas uyruklu kişi sınır dışı edildi
Kasiyere, 'Başın neden açık?' diyen Fas uyruklu kişi sınır dışı edildi
İstanbul’da bir marketteki kasiyere, 'Başın neden açık?' diyen ve alkol satılmasını eleştiren Fas uyruklu M.A.E., dün sınır dışı edildi. M.A.E.'ye, Türkiye'ye... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T14:17+0300
2022-12-23T14:17+0300
2022-12-23T14:28+0300
kasiyer
fas
türkiye
sınırdışı
market
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İstanbul Esenyurt'taki kasiyer bir kadına başının açık olması ve alkollü ürünlerin satıldığı yerde çalışması hakkında eleştirilerde bulunan M.A.E. dün sınır dışı edildi ve Türkiye'ye giriş yasağı kondu.İstanbul Esenyurt’ta bir markette çekilen ve sosyal medyada yayınlanan bir görüntü tepki çekmiştiGörüntülerde, Fas uyruklu M.A.E., marketteki kasiyere, neden başının açık olduğunu ve markette niçin alkol satıldığını sorarken, o anları telefon kamerasıyla kaydeden bir kadın da duruma tepki göstermişti.Sözcü'nün haberine göre, Türkiye’de demokrasi olduğunu kimsenin kimseye karışamayacağını belirten kadınla, M.A.E. arasındaki tartışma da görüntülerde yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221221/kasiyer-kadina-basin-acik-diyerek-sozlu-tacizde-bulunan-fas-uyruklu-sahis-yakalandi-1064820267.html
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kasiyer, fas, sınırdışı, market
kasiyer, fas, sınırdışı, market
Kasiyere, 'Başın neden açık?' diyen Fas uyruklu kişi sınır dışı edildi
14:17 23.12.2022 (güncellendi: 14:28 23.12.2022) Abone ol
İstanbul’da bir marketteki kasiyere, 'Başın neden açık?' diyen ve alkol satılmasını eleştiren Fas uyruklu M.A.E., dün sınır dışı edildi. M.A.E.'ye, Türkiye'ye giriş yasağı da konuldu.
İstanbul Esenyurt'taki kasiyer bir kadına başının açık olması ve alkollü ürünlerin satıldığı yerde çalışması hakkında eleştirilerde bulunan M.A.E. dün sınır dışı edildi ve Türkiye'ye giriş yasağı kondu.
İstanbul Esenyurt’ta bir markette çekilen ve sosyal medyada yayınlanan bir görüntü tepki çekmişti
Görüntülerde, Fas uyruklu M.A.E., marketteki kasiyere, neden başının açık olduğunu ve markette niçin alkol satıldığını sorarken, o anları telefon kamerasıyla kaydeden bir kadın da duruma tepki göstermişti.
Sözcü'nün haberine göre
, Türkiye’de demokrasi olduğunu kimsenin kimseye karışamayacağını belirten kadınla, M.A.E. arasındaki tartışma da görüntülerde yer almıştı.