https://sputniknews.com.tr/20221223/kasiyere-basin-neden-acik-diyen-fasli-sinir-disi-edildi-1064910347.html

Kasiyere, 'Başın neden açık?' diyen Fas uyruklu kişi sınır dışı edildi

Kasiyere, 'Başın neden açık?' diyen Fas uyruklu kişi sınır dışı edildi

İstanbul’da bir marketteki kasiyere, 'Başın neden açık?' diyen ve alkol satılmasını eleştiren Fas uyruklu M.A.E., dün sınır dışı edildi. M.A.E.'ye, Türkiye'ye... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T14:17+0300

2022-12-23T14:17+0300

2022-12-23T14:28+0300

kasiyer

fas

türkiye

sınırdışı

market

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064820123_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4190755185e92c5ad89aa68393182254.jpg

İstanbul Esenyurt'taki kasiyer bir kadına başının açık olması ve alkollü ürünlerin satıldığı yerde çalışması hakkında eleştirilerde bulunan M.A.E. dün sınır dışı edildi ve Türkiye'ye giriş yasağı kondu.İstanbul Esenyurt’ta bir markette çekilen ve sosyal medyada yayınlanan bir görüntü tepki çekmiştiGörüntülerde, Fas uyruklu M.A.E., marketteki kasiyere, neden başının açık olduğunu ve markette niçin alkol satıldığını sorarken, o anları telefon kamerasıyla kaydeden bir kadın da duruma tepki göstermişti.Sözcü'nün haberine göre, Türkiye’de demokrasi olduğunu kimsenin kimseye karışamayacağını belirten kadınla, M.A.E. arasındaki tartışma da görüntülerde yer almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221221/kasiyer-kadina-basin-acik-diyerek-sozlu-tacizde-bulunan-fas-uyruklu-sahis-yakalandi-1064820267.html

fas

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kasiyer, fas, sınırdışı, market