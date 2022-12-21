Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221221/kasiyer-kadina-basin-acik-diyerek-sozlu-tacizde-bulunan-fas-uyruklu-sahis-yakalandi-1064820267.html
Kasiyer kadına 'Başın açık' diyerek sözlü tacizde bulunan Fas uyruklu şahıs yakalandı
Kasiyer kadına 'Başın açık' diyerek sözlü tacizde bulunan Fas uyruklu şahıs yakalandı
İstanbul Esenyurt'ta, ''kin ve nefret söylemleriyle halkı galeyana getirmeye çalıştığı'' iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Fas uyruklu olduğu öne sürülen... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T08:25+0300
2022-12-21T08:25+0300
türkiye
istanbul
esenyurt
market
kasiyer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064820123_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4190755185e92c5ad89aa68393182254.jpg
Skandal anlar, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanmıştı. Fas uyruklu olduğu öne sürülen bir erkek, kasada çalışan kadına "Burada sigara, alkol satılıyor. Başın açık. Ne gerek var" cümleleriyle adeta öğüt vermeye çalışmış, vatandaşlar "Burası Türkiye Cumhuriyeti" sözleriyle şahsı marketten kovmuştu.Gösterdiği tepkiyle, halkı kin ve nefret söylemleriyle galeyana getirmeye çalıştığı öne sürülen M.E.A, Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
türkiye
istanbul
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064820123_281:0:1181:675_1920x0_80_0_0_89f40c5ff4a60f52a0b9dcbd2e60b8c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, esenyurt, market, kasiyer
istanbul, esenyurt, market, kasiyer

Kasiyer kadına 'Başın açık' diyerek sözlü tacizde bulunan Fas uyruklu şahıs yakalandı

08:25 21.12.2022
© AAİstanbul Esenyurt'ta, ''kin ve nefret söylemleriyle halkı galeyana getirmeye çalıştığı'' iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Esenyurt'ta, ''kin ve nefret söylemleriyle halkı galeyana getirmeye çalıştığı'' iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AA
Abone olTelegram
İstanbul Esenyurt'ta, ''kin ve nefret söylemleriyle halkı galeyana getirmeye çalıştığı'' iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Fas uyruklu olduğu öne sürülen şüphelinin bir markette çalışan kadına “Burada sigara, alkol satılıyor. Başın açık. Ne gerek var” sözleri tepki çekmişti.
Skandal anlar, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanmıştı. Fas uyruklu olduğu öne sürülen bir erkek, kasada çalışan kadına "Burada sigara, alkol satılıyor. Başın açık. Ne gerek var" cümleleriyle adeta öğüt vermeye çalışmış, vatandaşlar "Burası Türkiye Cumhuriyeti" sözleriyle şahsı marketten kovmuştu.
Gösterdiği tepkiyle, halkı kin ve nefret söylemleriyle galeyana getirmeye çalıştığı öne sürülen M.E.A, Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала