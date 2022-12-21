https://sputniknews.com.tr/20221221/kasiyer-kadina-basin-acik-diyerek-sozlu-tacizde-bulunan-fas-uyruklu-sahis-yakalandi-1064820267.html
Kasiyer kadına 'Başın açık' diyerek sözlü tacizde bulunan Fas uyruklu şahıs yakalandı
Kasiyer kadına 'Başın açık' diyerek sözlü tacizde bulunan Fas uyruklu şahıs yakalandı
İstanbul Esenyurt'ta, ''kin ve nefret söylemleriyle halkı galeyana getirmeye çalıştığı'' iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Fas uyruklu olduğu öne sürülen... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T08:25+0300
2022-12-21T08:25+0300
2022-12-21T08:25+0300
türkiye
istanbul
esenyurt
market
kasiyer
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Skandal anlar, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanmıştı. Fas uyruklu olduğu öne sürülen bir erkek, kasada çalışan kadına "Burada sigara, alkol satılıyor. Başın açık. Ne gerek var" cümleleriyle adeta öğüt vermeye çalışmış, vatandaşlar "Burası Türkiye Cumhuriyeti" sözleriyle şahsı marketten kovmuştu.Gösterdiği tepkiyle, halkı kin ve nefret söylemleriyle galeyana getirmeye çalıştığı öne sürülen M.E.A, Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
türkiye
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istanbul, esenyurt, market, kasiyer
istanbul, esenyurt, market, kasiyer
Kasiyer kadına 'Başın açık' diyerek sözlü tacizde bulunan Fas uyruklu şahıs yakalandı
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İstanbul Esenyurt'ta, ''kin ve nefret söylemleriyle halkı galeyana getirmeye çalıştığı'' iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Fas uyruklu olduğu öne sürülen şüphelinin bir markette çalışan kadına “Burada sigara, alkol satılıyor. Başın açık. Ne gerek var” sözleri tepki çekmişti.
Skandal anlar, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanmıştı. Fas uyruklu olduğu öne sürülen bir erkek, kasada çalışan kadına "Burada sigara, alkol satılıyor. Başın açık. Ne gerek var" cümleleriyle adeta öğüt vermeye çalışmış, vatandaşlar "Burası Türkiye Cumhuriyeti" sözleriyle şahsı marketten kovmuştu.
Gösterdiği tepkiyle, halkı kin ve nefret söylemleriyle galeyana getirmeye çalıştığı öne sürülen M.E.A, Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.