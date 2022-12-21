https://sputniknews.com.tr/20221221/kasiyer-kadina-basin-acik-diyerek-sozlu-tacizde-bulunan-fas-uyruklu-sahis-yakalandi-1064820267.html

Kasiyer kadına 'Başın açık' diyerek sözlü tacizde bulunan Fas uyruklu şahıs yakalandı

Kasiyer kadına 'Başın açık' diyerek sözlü tacizde bulunan Fas uyruklu şahıs yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta, ''kin ve nefret söylemleriyle halkı galeyana getirmeye çalıştığı'' iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Fas uyruklu olduğu öne sürülen... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T08:25+0300

2022-12-21T08:25+0300

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türkiye

istanbul

esenyurt

market

kasiyer

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Skandal anlar, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanmıştı. Fas uyruklu olduğu öne sürülen bir erkek, kasada çalışan kadına "Burada sigara, alkol satılıyor. Başın açık. Ne gerek var" cümleleriyle adeta öğüt vermeye çalışmış, vatandaşlar "Burası Türkiye Cumhuriyeti" sözleriyle şahsı marketten kovmuştu.Gösterdiği tepkiyle, halkı kin ve nefret söylemleriyle galeyana getirmeye çalıştığı öne sürülen M.E.A, Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

türkiye

istanbul

esenyurt

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istanbul, esenyurt, market, kasiyer