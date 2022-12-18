https://sputniknews.com.tr/20221218/piiz-grubunun-gitaristi-ekip-arkadasina-saldirinin-detaylarini-anlatti-halen-yogun-bakimda-1064717576.html

Piiz grubunun gitaristi, ekip arkadaşına saldırının detaylarını anlattı: Halen yoğun bakımda

Piiz grubunun gitaristi, ekip arkadaşına saldırının detaylarını anlattı: Halen yoğun bakımda

Ankara'da darbedildikten sonra ağır yaralanan Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'ın ekip arkadaşı gitarist Doğa Usta, saldırıya ilişkin, "Mehmet MS... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T11:37+0300

2022-12-18T11:37+0300

2022-12-18T11:39+0300

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ankara

saldırı

eğlence

tutuklama

ms

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Ankara'da 14 Aralık'ta bir gece kulübünde konser veren Piiz grubunun üyelerinden Mehmet Dudarık ile B.B.K. arasında tartışma çıktı.İddiaya göre Dudarık'ın, B.B.K'nin arkadaşının ayağına basmasının ardından çıkan tartışma sonrasında B.B.K, önce mekanın içindeki Dudarık'ın arkadaşına, ardından kulübün önünde telefonla konuşan Dudarık'a yumrukla saldırdı.Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Dudarık'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.'Kafasına o kadar darbe alınca MS'i de tetikleniyor'Dudarık ve arkadaşına saldırı anı mekanın güvenlik kameralarına da yansıdı.Grubun gitaristi Doğa Usta ise olaya ilişkin açıklamada bulundu.Usta, 14 Aralık'ta konser vermelerinin ardından mekandan ayrılmak üzere toparlandıklarını, Dudarık'ın ise bir çocukluk arkadaşının yanında kalmak istediğini söyledi.Dans ederken birisinin Dudarık'ın yanına yaklaştığını, bu kişinin Dudarık'la çarpıştığını öğrendiklerini ifade eden Usta, çarpışmanın ardından bu kişinin "Ayağıma neden basıyorsun?" gibi bir ifade kullandığını ve Dudarık'ın özür dilediğini ve bilerek olmadığını söylediğini anlattı.Usta, şunları kaydetti:Usta, MS hastası olması nedeniyle arkadaşlarının MR'ının çekilemediğini, anestezi de verilemediğini bildirdi.

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