https://sputniknews.com.tr/20221223/istanbulda-siber-suclara-operasyon-16-gozalti-1064929069.html
İstanbul'da siber suçlara operasyon: 16 gözaltı
İstanbul'da siber suçlara operasyon: 16 gözaltı
İstanbul'da, bilişim yoluyla işlenen suçlara yönelik yapılan operasyonda; dolandırıcılık, hırsızlık, yasadışı bahis ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T21:57+0300
2022-12-23T21:57+0300
2022-12-23T21:57+0300
türkiye
istanbul il emniyet müdürlüğü
istanbul
siber
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim yoluyla işlenen suçlar ile ilgili olarak il genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet etmek, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polisin konuyla ilgili çalışmasını devam ettiği belirtildi.
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istanbul il emniyet müdürlüğü, istanbul, siber
istanbul il emniyet müdürlüğü, istanbul, siber
İstanbul'da siber suçlara operasyon: 16 gözaltı
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İstanbul'da, bilişim yoluyla işlenen suçlara yönelik yapılan operasyonda; dolandırıcılık, hırsızlık, yasadışı bahis ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından haklarında mahkumiyet kararı bulunan 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim yoluyla işlenen suçlar ile ilgili olarak il genelinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet etmek, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polisin konuyla ilgili çalışmasını devam ettiği belirtildi.