https://sputniknews.com.tr/20221223/istanbulda-siber-suclara-operasyon-16-gozalti-1064929069.html

İstanbul'da siber suçlara operasyon: 16 gözaltı

İstanbul'da siber suçlara operasyon: 16 gözaltı

İstanbul'da, bilişim yoluyla işlenen suçlara yönelik yapılan operasyonda; dolandırıcılık, hırsızlık, yasadışı bahis ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T21:57+0300

2022-12-23T21:57+0300

2022-12-23T21:57+0300

türkiye

istanbul il emniyet müdürlüğü

istanbul

siber

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim yoluyla işlenen suçlar ile ilgili olarak il genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet etmek, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polisin konuyla ilgili çalışmasını devam ettiği belirtildi.

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istanbul il emniyet müdürlüğü, istanbul, siber