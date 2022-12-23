Hayatı Netflix dizisine konu olan Fransız seri katil 'Yılan', Nepal'de tahliye edildi
13:32 23.12.2022 (güncellendi: 13:47 23.12.2022)
© AFP 2022 / CHANDRA BAHADUR ALE GORKHAGüney Asya ülkelerinde 1970'li yıllarda seyahat eden Batılı hippileri öldüren Fransız vatandaşı seri katil Charles Sobhraj, Nepal'de tutulduğu hapishaneden tahliye edildi
© AFP 2022 / CHANDRA BAHADUR ALE GORKHA
Güney Asya ülkelerinde 1970'li yıllarda seyahat eden Batılı hippileri öldüren Fransız vatandaşı seri katil Charles Sobhraj, Nepal'de tutulduğu hapishaneden tahliye edildi. 78 yaşındaki seri katilin tahliye edilmesinin sebebi, cezasının büyük bir kısmını çekmiş olması ve sağlık durumunun kötüye gitmesi olarak açıklandı.
Nepal'in başkenti Katmandu'daki bir hapishanede tutuklu bulunan Vietnam asıllı Fransa vatandaşı Charles Sobhraj, bu sabah tahliye edildi.
Tayland, Hindistan ve Nepal gibi ülkelerde 1970'li yıllardan itibaren işlediği 20 ayrı cinayet sebebiyle 2004 yılında 20 yıl hapse mahkum edilen Sobhraj'a ilişkin tahliye kararı dünya medyasının gündemine oturdu. Zira Nepal'deki bir mahkeme, Sobhraj'ın cezasının yüzde 75'inden fazlasını çekmiş olması ve sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle tahliyesine karar vermişti.
'Harika hissediyorum, bir kitabım var ve belgeselim yakında çıkıyor'
Hayatı Netflix dizisine konu olan 'Yılan' lakaplı seri katil, tahliyesinin ardından yaptığı ilk açıklamada "Harika hissediyorum, yakında Paris'e uçuyor olacağım. Bir kitabım var ve belgeselim yakında çıkıyor" dedi.
Charles Sobhraj is just released from tightly guarded central jail. Now, taken to immigration. After spending more than 19 years in Nepal jail he is being deported to France shortly. pic.twitter.com/if7nxvKUMc— Bhadra Sharma (@bhadrarukum) December 23, 2022
Sobhraj, cezaevindeyken avukatlığını üstlenen ve kendisinden 43 yaş genç olan Nihita Biswas ile 2008'de dünya evine girmişti. Eşinin tahliyesinden sonra konuşan Biswas, "14 yıl sonra bu harika bir haber. Tahliye kararı geldiğinde bunu hep birlikte kutladık" ifadelerini kullandı. Nepal'de devam eden davaları sebebiyle, Fransa'ya giden eşine daha sonra katılacağını söyleyen Biswas, "Nepal'de güvenliğinden dolayı endişe ediyoruz. Buradaki hastaneler güvenli değil. O nedenle mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Fransa'daki bir hastaneye götürülmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.
Nepal | We're trying to send him back to his family in France by evening for security reasons. After heart surgery, he had some issues. He might need another surgery. Health & family are priorities for him now: Nihita Biswas, Charles Sobhraj's wife, on his release from jail pic.twitter.com/KGtblEjl9s— ANI (@ANI) December 23, 2022
'Yılan' lakabı nereden geliyor?
İnsanları kandırmaktaki mahareti ve uzun bir zaman boyunca tutuklanmaktan kaçabilmiş olması nedeniyle 'Yılan' lakabı takılan Sobhraj'ın kalp rahatsızlıkları olduğu kaydedildi.
Şimdiye dek pek çok belgesele ve televizyon dizisine konu olan 'Yılan'ın, Güney Asya ülkelerini gezen Batılı hippi kurbanlarına ilaç vererek bayılttığı, gasp ettiği ve daha sonra öldürdüğü biliniyor.
Le Serpent de Netflix libéré de prison au Népal et bientôt de retour en France - https://t.co/COrZar5LM1 pic.twitter.com/9UAzuyjFLd— Première Séries (@SeasonPremiere_) December 22, 2022
Hangi ülkelerde, kaç cinayetten suçlu bulundu?
Toplamda 20'ye yakın cinayetle suçlansa da Sobhraj, Nepal'de yalnızca 3 cinayetten hüküm giydi. Tayland'da da 6 kişiyi öldürmekle suçlanan seri katil, hakkında on yıllarca süren bir tutuklama emrine rağmen ülkeye iade edilmediği için burada hüküm giymedi.
Hindistan'da Fransız turist Jean-Luc Solomon'u zehirleyerek öldürme suçundan 20 yıl hapis yatan Sobhraj'ın buradaki mahkumiyeti ise, gardiyanlara verdiği rüşvet sayesinde hapishanede lüks içinde yaşadığı iddiaları nedeniyle gündem olmuştu.
Sobhraj Hindistan'daki cezasını çektikten sonra Fransa'ya dönmüş ancak güvenli olacağını düşündüğü için hakkındaki tutuklama kararına rağmen kısa bir süre sonra Nepal'e geri dönmüştü. Gazeteci Joseph Nathan tarafından bir gazino yakınlarında teşhis edilen seri katil, yerel medyada haberlere çıkınca Katmandu polisince tutuklanmıştı.
Fransa vatandaşı seri katil hakkında Nepal'deki mahkeme Connie Jo Bronzich isimli bir turisti 1975 yılında öldürmekten dolayı, ülkede müebbet hapis cezası olarak kabul edilen 20 yıllık hapis cezasına çarptırmıştı. Sobhraj burada ayrıca Connie Jo Bronzich'ın Kanadalı arkadaşını öldürmekten de suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezası almıştı.
'Dünyaya hikayemi anlatmak istiyorum'
Seri katil, Nepal'deki cinayetlerden sorumlu olduğunu kabul etmiyor. Avukatı ve eşi Sikawoti tarafından 'harika bir insan' olarak tanımlanan Sobhraj, 'dünyaya hikayesini anlatmak istediğini' söylüyor.