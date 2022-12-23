https://sputniknews.com.tr/20221223/chpde-milletvekili-adayi-olmak-isteyen-il-baskanlarinin-istifasi-icin-son-3-gun-1064913405.html

CHP’de milletvekili adayı olmak isteyen il başkanlarının istifası için son 3 gün

CHP’de milletvekili adayı olmak isteyen il başkanlarının istifası için son 3 gün

CHP Genel Merkezi’nin milletvekili aday adayı olmak isteyen il başkanlarına istifa etmeleri için verdiği süre 26 Aralık’ta doluyor. CHP kulislerinde 40’a yakın... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T15:25+0300

2022-12-23T15:25+0300

2022-12-23T15:25+0300

politika

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chp parti meclisi

cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)

chp genel merkezi

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genel seçim

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CHP Genel Merkezi’nin, 22 Kasım’da il ve ilçe başkanlıklarına gönderdiği genelgede, milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının istifa dilekçelerini 5 Aralık ile 26 Aralık tarihleri arasında parti genel sekreterliğine iletmeleri istenmişti.İl ve ilçe başkanlarına tanınan süre pazartesi günü doluyor. Milletvekili adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanları da genel merkezde adaylık kulisi yürüttü. Başkanlar bu süre içinde genel merkezin nabzını yoklarken, adaylık için olumlu tepkiler aldığını düşünen il ve ilçe başkanları istifa için hazırlık yapıyor.Son değerlendirmeleri yapan il ve ilçe başkanlarının hafta sonu istifalarını genel merkeze sunmaları bekleniyor. CHP kulislerinde 40’a yakın il başkanının istifaya karar vermesi bekleniyor. İstifa edecek il ve ilçe başkanlarının dilekçelerini 26 Aralık mesai bitimine kadar genel merkeze iletecek.İstifa eden il başkanlarının yerine yapılacak görevlendirmede ise iki yöntem üzerinde duruluyor. Parti tüzüğüne göre il yönetim kurulları kendi içinden bir üyeyi başkan olarak seçebiliyor. Yine parti tüzüğüne göre 26 Aralık tarihi itibariyle, seçime 6 aydan az bir süre kalmış olacağı için genel başkan tarafından doğrudan atama yapılabiliyor. İstifa eden başkanların yerine hangi yöntemle görevlendirme yapılacağına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karar verecek.

https://sputniknews.com.tr/20221201/aralik-ayinda-partiler-secim-hazirliklarina-hiz-verecek-1064050593.html

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