Avustralya'da 30 bin yıllık kaya sanatı yok edildi
© AAAvustralya bayrağı
© AA
Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde, ulusal miras listesinde bulunan Koonalda Mağarası'ndaki 30 bin yıllık kaya sanatı, kimliği belirsiz kişilerce yok edildi.
Güney Avustralya Başsavcısı ve Aborjin İşleri Bakanı Kyam Maher, Nullarbor Ovası'nda, tarihi alan etrafındaki tel örgüleri aşan kimliği belirsiz kişilerin, Koonalda Mağarası'na girdiğini açıkladı.
In Australia, vandals permanently destroyed part of the 30,000-year-old Nullarbor Plain drawings inside the sacred Koonalda Cave.https://t.co/f0KV1AKZpP— hyperallergic (@hyperallergic) December 22, 2022
Maher, yerli halklardan Mirning'lerin bölgedeki varlığının en eski kanıtlarından biri olduğuna işaret ettiği, 30 bin yıllık sanat eserinin üstüne "şimdi bakma, sadece ölüm mağarası" yazısının kazındığını kaydetti.
Vandals have destroyed an ancient Aboriginal artwork at a sacred cave in South Australia, reigniting frustration over the lack of protection at the heritage-listed site. https://t.co/t3LMHwv8EW— ARTnews (@artnews) December 22, 2022
Olayın kasıtlı olduğunu düşündüklerini vurgulayan Maher, soruşturma başlatıldığını ve sorumluların tespit edilmesi halinde haklarında işlem başlatılacağını belirtti.
Maher ayrıca, eyalet hükümetine de tarihi eserlerin bulunduğu alanların daha iyi korunması çağrısında bulundu.
Ancient South Australia cave art destroyed by vandals https://t.co/LiNMOP9eVo— BBC News (World) (@BBCWorld) December 21, 2022
Arkeologlar ise olayı tarihi açıdan "trajik bir kayıp" olarak değerlendirirken, sanat eserine verilen zararın ise geri döndürülemez olduğu bilgisini paylaştı.
Söz konusu kişilere 6 aya kadar hapis cezası ya da 10 bin dolar para cezası verilebileceği ifade ediliyor.