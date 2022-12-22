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https://sputniknews.com.tr/20221222/yeni-zelanda-basbakaninin-hakaret-iceren-konusmasinin-metni-acik-artirmada-100-bin-dolara-satildi-1064862205.html
Yeni Zelanda Başbakanı'nın hakaret içeren konuşmasının metni açık artırmada 100 bin dolara satıldı
Yeni Zelanda Başbakanı'nın hakaret içeren konuşmasının metni açık artırmada 100 bin dolara satıldı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in mikrofonu açık unutarak muhalefet partisi liderini 'kibirli pislik' olarak nitelendirdiği konuşmasının imzalı... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T09:41+0300
2022-12-22T09:41+0300
dünya
yeni zelanda
jacinda ardern
müzayede
açık artırma
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in geçen hafta sağcı Hareket partisi lideri David Seymour'un sorusunu yanıtladıktan sonra mikrofonu açık unutarak 'kibirli pislik' dediği konuşmasının imzalı tam metni, prostat kanseri hastalarına para toplamak amacıyla düzenlenen bir müzayedede yaklaşık 100 bin dolara satıldı.Sözler, Seymour özür talep ettikten sonra resmi parlamento kaydı Hansard'da saklandı.Ardından David Seymour ve Ardern, Noel öncesi konuşma kaydının bir nüshasını hayır işleri için açık arttırmaya çıkardı.Metin 100 bin 100 dolara alıcı bulurken, bu paranın prostat kanseri araştırmalarına gideceği ifade edildi.'Bunu beklemiyordum'Öte yandan Ardern, konuya ilişkin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bunu beklediğimi söyleyemem; parlamentodaki eski mikrofonla yapılan bir gaf, Prostat Kanseri Vakfı için 100. ibn 100 dolara dönüştü" ifadelerini kullandı.Ardern, ayrıca Seymour'e teşekkür ederek 'Mutlu Noeller' mesajı paylaştı.Seymour özür talep etmiştiArdern'in gafıyla Seymour özür dilenmesini talep etmiş, fakat Ardern oturumu terk etmişti.Ardern'in daha sonra Seymour'e mesaj atarak özür dilediği belirtildi. Ardern, daha sonra Daha sonra parlamentoda 'hakaretler ve özürler' de dahil olmak üzere tüm açıklamalarının arkasında olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221213/yeni-zelandada-acik-mikrofon-kazasi-ardern-mecliste-muhalefet-liderine-kibirli-pislik-dedi-1064538990.html
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yeni zelanda, jacinda ardern, müzayede, açık artırma
yeni zelanda, jacinda ardern, müzayede, açık artırma

Yeni Zelanda Başbakanı'nın hakaret içeren konuşmasının metni açık artırmada 100 bin dolara satıldı

09:41 22.12.2022
© AFP 2022 / MARTY MELVILLEYeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / MARTY MELVILLE
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in mikrofonu açık unutarak muhalefet partisi liderini 'kibirli pislik' olarak nitelendirdiği konuşmasının imzalı transkripti, prostat kanseri hastalarına para toplamak amacıyla düzenlenen bir müzayedede yaklaşık 100 bin dolara satıldı.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in geçen hafta sağcı Hareket partisi lideri David Seymour'un sorusunu yanıtladıktan sonra mikrofonu açık unutarak 'kibirli pislik' dediği konuşmasının imzalı tam metni, prostat kanseri hastalarına para toplamak amacıyla düzenlenen bir müzayedede yaklaşık 100 bin dolara satıldı.
Sözler, Seymour özür talep ettikten sonra resmi parlamento kaydı Hansard'da saklandı.
Ardından David Seymour ve Ardern, Noel öncesi konuşma kaydının bir nüshasını hayır işleri için açık arttırmaya çıkardı.
Metin 100 bin 100 dolara alıcı bulurken, bu paranın prostat kanseri araştırmalarına gideceği ifade edildi.

'Bunu beklemiyordum'

Öte yandan Ardern, konuya ilişkin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bunu beklediğimi söyleyemem; parlamentodaki eski mikrofonla yapılan bir gaf, Prostat Kanseri Vakfı için 100. ibn 100 dolara dönüştü" ifadelerini kullandı.
Ardern, ayrıca Seymour'e teşekkür ederek 'Mutlu Noeller' mesajı paylaştı.

Seymour özür talep etmişti

Ardern'in gafıyla Seymour özür dilenmesini talep etmiş, fakat Ardern oturumu terk etmişti.
Ardern'in daha sonra Seymour'e mesaj atarak özür dilediği belirtildi. Ardern, daha sonra Daha sonra parlamentoda 'hakaretler ve özürler' de dahil olmak üzere tüm açıklamalarının arkasında olduğunu kaydetti.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bulunan cesetlerle ilgili basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
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Yeni Zelanda'da açık mikrofon kazası: Ardern, mecliste muhalefet liderine 'kibirli pislik' dedi
13 Aralık, 19:07
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