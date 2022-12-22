https://sputniknews.com.tr/20221222/ukrayna-ordusunun-donetske-duzenledigi-bombardimanda-eski-roscosmos-baskani-rogozin-yaralandi-1064874799.html
Ukrayna ordusunun Donetsk’e düzenlediği bombardımanda eski Roscosmos Başkanı Rogozin yaralandı
Ukrayna ordusunun Donetsk’e düzenlediği bombardımanda eski Roscosmos Başkanı Rogozin yaralandı
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk kentinde bir oteli bombaladığı sırada otelde kalan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) eski başkanı Dmitriy Rogozin’in... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T15:27+0300
2022-12-22T15:27+0300
2022-12-22T15:27+0300
ukrayna krizi
dmitriy rogozin
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
saldırı
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Rogozin’in yardımcısının Sputnik’e aktardığı üzere, aralarında Dmitriy Rogozin’in de bulunduğu bir grup askeri danışmanın kaldığı otel, Ukrayna ordusunun düzenlediği bombardımana maruz kaldı, bombardımanda eski Roscosmos başkanı sırtından yaralandı, ancak hayati tehlikesi bulunmuyor.“Donetsk'in banliyösünde son aylarda aralarında Dmitry Rogozin'in de bulunduğu bir grup askeri danışmanın yaşadığı otel bombardımana maruz kaldı. Dmitriy Rogozin sırtından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Ona eşlik eden kişiler de farklı yaralar aldı” diyen Rogozin’in yardımcısı, saldırılarda muhtemelen 155 mm kalibreli Caesar kundağı motorlu topçu sisteminden ateşlenen hassas güdümlü mühimmatların kullanıldığı bilgisini verdi.Rogozin’in yardımcısı, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin doktorları, Dmitriy Rogozin'e ve onunla birlikte ateş altında kalan askeri danışman grubundan uzmanlara gerekli yardımı sağlıyor. Dmitriy Rogozin’in durumu tatmin edici olarak değerlendiriyor. Şimdi sıradaki pansuman yapılıyor. Doktorlara göre, omurgaya giren bir mayın parçası çıkarılamaz durumda” diyerek, Rogozin’in diğer yaralıların durumu iyileşmeden Donetsk kentinden ayrılmak istemediğini aktardı.Rosozin de Telegram kanalından yaptığı paylaşımda yaralandığını doğruladı: “3x4 ölçülerinde bir metal parçası sağ kürek kemiğimin üst kısmına saplandı. Ameliyat yapılacak. Yakınım olan birkaç kişi daha yaralandı.”Saldırının ‘dar formatta yapılan çalışma toplantısı’ sırasında yapıldığına, son birkaç aydır hep bu otelde kaldığına ve Ukrayna ordusunun şimdiye dek bir kez dahi buralara saldırmadığına dikkat çeken Rogozin, “Birileri bilgi sızdırmış ve 19.45 sularında bizim bulunduğumuz yer dahil olmak üzere birkaç nokta atışı isabet etti. 120 ya da 155 mm kalibreli mermiler kullanıldı. Soruşturma saldırının nereden ve kim tarafından yapıldığını belirleyecek” vurgusunu yaptı.Dün gece otele yapılan saldırıda Rogozin ile birlikte DHC Başbakanı Vitaliy Hotsenko'nun da bulunduğu fakat ağır yaralandığı öğrenildi. Daha önce DYC lideri Deniz Puşilin, Rogozin ve Hotsenko ile birlikte olan iki kişinin ise saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221113/rogozin-carin-kurtlari-donbass-askerlerine-kesif-ve-saldiri-egitimi-veriyor-1063393783.html
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dmitriy rogozin, rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, saldırı
dmitriy rogozin, rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, saldırı
Ukrayna ordusunun Donetsk’e düzenlediği bombardımanda eski Roscosmos Başkanı Rogozin yaralandı
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Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk kentinde bir oteli bombaladığı sırada otelde kalan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) eski başkanı Dmitriy Rogozin’in yaralandığı açıklandı.
Rogozin’in yardımcısının Sputnik’e aktardığı üzere, aralarında Dmitriy Rogozin’in de bulunduğu bir grup askeri danışmanın kaldığı otel, Ukrayna ordusunun düzenlediği bombardımana maruz kaldı, bombardımanda eski Roscosmos başkanı sırtından yaralandı, ancak hayati tehlikesi bulunmuyor.
“Donetsk'in banliyösünde son aylarda aralarında Dmitry Rogozin'in de bulunduğu bir grup askeri danışmanın yaşadığı otel bombardımana maruz kaldı. Dmitriy Rogozin sırtından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Ona eşlik eden kişiler de farklı yaralar aldı” diyen Rogozin’in yardımcısı, saldırılarda muhtemelen 155 mm kalibreli Caesar kundağı motorlu topçu sisteminden ateşlenen hassas güdümlü mühimmatların kullanıldığı bilgisini verdi.
Rogozin’in yardımcısı, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin doktorları, Dmitriy Rogozin'e ve onunla birlikte ateş altında kalan askeri danışman grubundan uzmanlara gerekli yardımı sağlıyor. Dmitriy Rogozin’in durumu tatmin edici olarak değerlendiriyor. Şimdi sıradaki pansuman yapılıyor. Doktorlara göre, omurgaya giren bir mayın parçası çıkarılamaz durumda” diyerek, Rogozin’in diğer yaralıların durumu iyileşmeden Donetsk kentinden ayrılmak istemediğini aktardı.
Rosozin de Telegram kanalından yaptığı paylaşımda yaralandığını doğruladı: “3x4 ölçülerinde bir metal parçası sağ kürek kemiğimin üst kısmına saplandı. Ameliyat yapılacak. Yakınım olan birkaç kişi daha yaralandı.”
Saldırının ‘dar formatta yapılan çalışma toplantısı’ sırasında yapıldığına, son birkaç aydır hep bu otelde kaldığına ve Ukrayna ordusunun şimdiye dek bir kez dahi buralara saldırmadığına dikkat çeken Rogozin, “Birileri bilgi sızdırmış ve 19.45 sularında bizim bulunduğumuz yer dahil olmak üzere birkaç nokta atışı isabet etti. 120 ya da 155 mm kalibreli mermiler kullanıldı. Soruşturma saldırının nereden ve kim tarafından yapıldığını belirleyecek” vurgusunu yaptı.
Dün gece otele yapılan saldırıda Rogozin ile birlikte DHC Başbakanı Vitaliy Hotsenko'nun da bulunduğu fakat ağır yaralandığı öğrenildi. Daha önce DYC lideri Deniz Puşilin, Rogozin ve Hotsenko ile birlikte olan iki kişinin ise saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.