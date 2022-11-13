https://sputniknews.com.tr/20221113/rogozin-carin-kurtlari-donbass-askerlerine-kesif-ve-saldiri-egitimi-veriyor-1063393783.html
Rogozin: ‘Çar’ın Kurtları’ Donbass askerlerine keşif ve saldırı eğitimi veriyor
Rogozin: ‘Çar’ın Kurtları’ Donbass askerlerine keşif ve saldırı eğitimi veriyor
Eski Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, özel askeri operasyon bölgesinde başkanlık ettiği askeri danışmanlardan oluşan ‘Çar’ın Kurtları’ adlı teftiş grubunun... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T21:32+0300
2022-11-13T21:32+0300
2022-11-13T21:34+0300
ukrayna krizi
dmitriy rogozin
donetsk halk cumhuriyeti
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
askeri
destek
teknik
rusya
grup
donbass
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0a/1044241783_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_11c3772d8b25c87910c2ff5122078a79.jpg
Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) eski başkanı Dmitriy Rogozin, Sputnik’e demecinde, başkanlık ettiği ‘Çar’ın Kurtları’ adlı teftiş grubunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) askerlere keşif ve saldırı faaliyetleri ile ilgili eğitim verdiğini söyledi.Başında bulunduğu grubun işlerini çok iyi bilen deneyimli askeri danışmanların yanısıra Rus ordusunda, özel hizmet kurumlarında ve askeri sanayi sektör çevrelerinde iyi bilinen askeri-teknik konularda uzmanlardan oluştuğunu aktaran Rogozin, sözlerini şöyle sürdürdü:“Askeri danışmanlar, Donetsk Halk Cumhuriyeti askeri birliklerine istihbarat faaliyetlerinin, saldırı faaliyetlerinin doğrudan organizasyonu ile ilgili eğitimde gerekli yardımı sağlıyor.”
https://sputniknews.com.tr/20221112/rogozin-donetsk-ve-lugansk-ordulari-icin-hafif-ihalar-gelistirilecek-1063362956.html
rusya
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0a/1044241783_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_348f62839ff8d51c44bda1d4951b76c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dmitriy rogozin, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), askeri, destek, teknik, rusya, grup, donbass
dmitriy rogozin, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), askeri, destek, teknik, rusya, grup, donbass
Rogozin: ‘Çar’ın Kurtları’ Donbass askerlerine keşif ve saldırı eğitimi veriyor
21:32 13.11.2022 (güncellendi: 21:34 13.11.2022) Abone ol
Eski Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, özel askeri operasyon bölgesinde başkanlık ettiği askeri danışmanlardan oluşan ‘Çar’ın Kurtları’ adlı teftiş grubunun Donbass askerlerine keşif ve saldırı faaliyetleri ile ilgili eğitim verdiğini belirtti.
Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) eski başkanı Dmitriy Rogozin, Sputnik’e demecinde, başkanlık ettiği ‘Çar’ın Kurtları’ adlı teftiş grubunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) askerlere keşif ve saldırı faaliyetleri ile ilgili eğitim verdiğini söyledi.
Başında bulunduğu grubun işlerini çok iyi bilen deneyimli askeri danışmanların yanısıra Rus ordusunda, özel hizmet kurumlarında ve askeri sanayi sektör çevrelerinde iyi bilinen askeri-teknik konularda uzmanlardan oluştuğunu aktaran Rogozin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Askeri danışmanlar, Donetsk Halk Cumhuriyeti askeri birliklerine istihbarat faaliyetlerinin, saldırı faaliyetlerinin doğrudan organizasyonu ile ilgili eğitimde gerekli yardımı sağlıyor.”