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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221113/rogozin-carin-kurtlari-donbass-askerlerine-kesif-ve-saldiri-egitimi-veriyor-1063393783.html
Rogozin: ‘Çar’ın Kurtları’ Donbass askerlerine keşif ve saldırı eğitimi veriyor
Rogozin: ‘Çar’ın Kurtları’ Donbass askerlerine keşif ve saldırı eğitimi veriyor
Eski Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, özel askeri operasyon bölgesinde başkanlık ettiği askeri danışmanlardan oluşan ‘Çar’ın Kurtları’ adlı teftiş grubunun... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T21:32+0300
2022-11-13T21:34+0300
ukrayna krizi
dmitriy rogozin
donetsk halk cumhuriyeti
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
askeri
destek
teknik
rusya
grup
donbass
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Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) eski başkanı Dmitriy Rogozin, Sputnik’e demecinde, başkanlık ettiği ‘Çar’ın Kurtları’ adlı teftiş grubunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) askerlere keşif ve saldırı faaliyetleri ile ilgili eğitim verdiğini söyledi.Başında bulunduğu grubun işlerini çok iyi bilen deneyimli askeri danışmanların yanısıra Rus ordusunda, özel hizmet kurumlarında ve askeri sanayi sektör çevrelerinde iyi bilinen askeri-teknik konularda uzmanlardan oluştuğunu aktaran Rogozin, sözlerini şöyle sürdürdü:“Askeri danışmanlar, Donetsk Halk Cumhuriyeti askeri birliklerine istihbarat faaliyetlerinin, saldırı faaliyetlerinin doğrudan organizasyonu ile ilgili eğitimde gerekli yardımı sağlıyor.”
https://sputniknews.com.tr/20221112/rogozin-donetsk-ve-lugansk-ordulari-icin-hafif-ihalar-gelistirilecek-1063362956.html
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dmitriy rogozin, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), askeri, destek, teknik, rusya, grup, donbass
dmitriy rogozin, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), askeri, destek, teknik, rusya, grup, donbass

Rogozin: ‘Çar’ın Kurtları’ Donbass askerlerine keşif ve saldırı eğitimi veriyor

21:32 13.11.2022 (güncellendi: 21:34 13.11.2022)
© Sputnik / Максим Богодвид / Multimedya arşivine gidinDmitriy Rogozin
Dmitriy Rogozin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Eski Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, özel askeri operasyon bölgesinde başkanlık ettiği askeri danışmanlardan oluşan ‘Çar’ın Kurtları’ adlı teftiş grubunun Donbass askerlerine keşif ve saldırı faaliyetleri ile ilgili eğitim verdiğini belirtti.
Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) eski başkanı Dmitriy Rogozin, Sputnik’e demecinde, başkanlık ettiği ‘Çar’ın Kurtları’ adlı teftiş grubunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) askerlere keşif ve saldırı faaliyetleri ile ilgili eğitim verdiğini söyledi.
Dmitriy Rogozin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
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Başında bulunduğu grubun işlerini çok iyi bilen deneyimli askeri danışmanların yanısıra Rus ordusunda, özel hizmet kurumlarında ve askeri sanayi sektör çevrelerinde iyi bilinen askeri-teknik konularda uzmanlardan oluştuğunu aktaran Rogozin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Askeri danışmanlar, Donetsk Halk Cumhuriyeti askeri birliklerine istihbarat faaliyetlerinin, saldırı faaliyetlerinin doğrudan organizasyonu ile ilgili eğitimde gerekli yardımı sağlıyor.”
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