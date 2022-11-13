https://sputniknews.com.tr/20221113/rogozin-carin-kurtlari-donbass-askerlerine-kesif-ve-saldiri-egitimi-veriyor-1063393783.html

Rogozin: ‘Çar’ın Kurtları’ Donbass askerlerine keşif ve saldırı eğitimi veriyor

Rogozin: ‘Çar’ın Kurtları’ Donbass askerlerine keşif ve saldırı eğitimi veriyor

Eski Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, özel askeri operasyon bölgesinde başkanlık ettiği askeri danışmanlardan oluşan ‘Çar’ın Kurtları’ adlı teftiş grubunun... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T21:32+0300

2022-11-13T21:32+0300

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dmitriy rogozin

donetsk halk cumhuriyeti

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

askeri

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Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) eski başkanı Dmitriy Rogozin, Sputnik’e demecinde, başkanlık ettiği ‘Çar’ın Kurtları’ adlı teftiş grubunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) askerlere keşif ve saldırı faaliyetleri ile ilgili eğitim verdiğini söyledi.Başında bulunduğu grubun işlerini çok iyi bilen deneyimli askeri danışmanların yanısıra Rus ordusunda, özel hizmet kurumlarında ve askeri sanayi sektör çevrelerinde iyi bilinen askeri-teknik konularda uzmanlardan oluştuğunu aktaran Rogozin, sözlerini şöyle sürdürdü:“Askeri danışmanlar, Donetsk Halk Cumhuriyeti askeri birliklerine istihbarat faaliyetlerinin, saldırı faaliyetlerinin doğrudan organizasyonu ile ilgili eğitimde gerekli yardımı sağlıyor.”

https://sputniknews.com.tr/20221112/rogozin-donetsk-ve-lugansk-ordulari-icin-hafif-ihalar-gelistirilecek-1063362956.html

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dmitriy rogozin, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), askeri, destek, teknik, rusya, grup, donbass