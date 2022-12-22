https://sputniknews.com.tr/20221222/tekirdagdaki-sahte-doktor-sorusturmasinda-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-1064887799.html
Tekirdağ'daki 'sahte doktor' soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
Tekirdağ'daki 'sahte doktor' soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
Tekirdağ'da, "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ayşe Özkiraz... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T22:21+0300
2022-12-22T22:21+0300
2022-12-22T22:21+0300
türkiye
tekirdağ
çerkezköy
ayşe özkiraz
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Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özkiraz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Özkiraz'ın, "Resmi ve özel belgede sahtecilik" ile yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanmasının talep edildiği iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.Özkiraz için "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talep edildi.Ne olmuştu?Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221222/sahte-doktor-skandalinda-yeni-bilgiler-ozkirazin-bir-sonraki-hedefi-ankara-sehir-hastanesiymis-1064858920.html
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tekirdağ, çerkezköy, ayşe özkiraz
tekirdağ, çerkezköy, ayşe özkiraz
Tekirdağ'daki 'sahte doktor' soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
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Tekirdağ'da, "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ayşe Özkiraz için 1 yıldan 13 yıla kadar hapis talep edildi.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özkiraz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Özkiraz'ın, "Resmi ve özel belgede sahtecilik" ile yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanmasının talep edildiği iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Özkiraz için "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talep edildi.
Ne olmuştu?
Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.
Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.