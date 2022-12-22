'Sahte doktor' skandalında yeni bilgiler: Özkiraz'ın bir sonraki hedefi Ankara Şehir Hastanesiymiş
© İHA / ŞABAN KARDEŞSahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
© İHA / ŞABAN KARDEŞ
Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Özkiraz’ın sonraki hedefinin Ankara Şehir Hastanesi olduğu belirtildi.
Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki sahte doktor olayında yeni ortaya çıkan fotoğraflarda sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ameliyatlarda yer aldığı ve ameliyata girmeden önce hastane personeli tarafından giydirildiği görüldü.
© İHA / ŞABAN KARDEŞSahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
© İHA / ŞABAN KARDEŞ
Özkiraz’a hastanedeki personel tarafından doğum günü kutlaması düzenlendiği, boynunda yaka kartı ile hastane acili önünde gece nöbetlerine kaldığını ima eden fotoğraflar ortaya çıktı.
Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni bilgilere göre, sahte doktorun Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden sonraki durağı için planlar yaptığı öğrenildi. Sahte doktor Özkiraz'ın bir sonraki hedefinin ise Ankara Şehir Hastanesi olduğu belirtildi.
© İHA / ŞABAN KARDEŞSahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
© İHA / ŞABAN KARDEŞ
İHA'nın haberine göre Özkiraz'ın, gitmeyi planladığı Ankara Şehir Hastanesi'nde inandırıcılığını artırmak için, gitmeden önce Çerkezköy’de sahte kaşe, kimlik kartları yaptırdığı ve ameliyat başında video hazırlatmaya çalıştığı ifade edildi.
Sahteli̇ğe sahteli̇kle başlamiş
Özkiraz, hazırladığı sahte TUS sonuç belgesindeki Temel Tıp Bilimleri testinde 115 doğru, 5 yanlış; Klinik Tıp Bilimleri testinde ise 107 doğru, 12 yanlışla kendini üstün başarılı olarak göstermeye çalışmış.
© İHA / ŞABAN KARDEŞSahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
© İHA / ŞABAN KARDEŞ
Çerkezköy Adliyesi'nde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Ayşe Özkiraz’ın, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.