https://sputniknews.com.tr/20221222/nusretin-us-open-cup-finaline-girisi-yasaklandi-1064858276.html
Nusret'in U.S. Open Cup finaline girişi yasaklandı
Nusret'in U.S. Open Cup finaline girişi yasaklandı
Twitter hesabından bir açıklama yapan U.S. Open Cup "Salt Bae, 2023 Open Cup finalinden bu vesileyle men edilmiştir" dedi. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T03:57+0300
2022-12-22T03:57+0300
2022-12-22T04:36+0300
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u.s. open cup
nusret
nusret gökçe
salt bae
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'Salt Bae' olarak tanınan Nusret Gökçe'nin Dünya Kupası Finali'nde sahaya girip yaptıklarının yankıları sürüyor.HalkTV'nin haberine göre Katar'da milyon dolara yaklaşan bir reklam etkinliğine imza atan, sahaya girebilmek için FIFA Başkanı'yla yakın ilişkisini kullandığı, hatta rüşvet verdiği öne sürülen Nusret, Amerika Birleşik Devletleri'nde süren U.S. Open Cup'tan men edildi.U.S. Open Cup, Twitter hesabından Nusret ile ilgili yaptığı açıklamada "Salt Bae, 2023 Open Cup finalinden bu vesileyle men edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.U.S. Open Cup, ABD'de tek maçlı eliminasyon sistemli futbol organizasyonu olmasının yanı sıra ülkenin en eski futbol turnuvası olması özelliğine sahip.
https://sputniknews.com.tr/20221221/nusret-dunya-kupasinda-fifa-kurallarinin-dokunulmazligini-da-ihmal-etti-1064829047.html
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twitter , u.s. open cup, nusret, nusret gökçe, salt bae
Nusret'in U.S. Open Cup finaline girişi yasaklandı
03:57 22.12.2022 (güncellendi: 04:36 22.12.2022) Abone ol
Twitter hesabından bir açıklama yapan U.S. Open Cup "Salt Bae, 2023 Open Cup finalinden bu vesileyle men edilmiştir" dedi.
'Salt Bae' olarak tanınan Nusret Gökçe'nin Dünya Kupası Finali'nde sahaya girip yaptıklarının yankıları sürüyor.
HalkTV'nin haberine
göre Katar'da milyon dolara yaklaşan bir reklam etkinliğine imza atan, sahaya girebilmek için FIFA Başkanı'yla yakın ilişkisini kullandığı, hatta rüşvet verdiği öne sürülen Nusret, Amerika Birleşik Devletleri'nde süren U.S. Open Cup'tan men edildi.
U.S. Open Cup, Twitter hesabından Nusret ile ilgili yaptığı açıklamada "Salt Bae, 2023 Open Cup finalinden bu vesileyle men edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
U.S. Open Cup, ABD'de tek maçlı eliminasyon sistemli futbol organizasyonu olmasının yanı sıra ülkenin en eski futbol turnuvası olması özelliğine sahip.