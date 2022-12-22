https://sputniknews.com.tr/20221222/netflix-sifresini-paylasmak-suc-sayilacak-1064862521.html
İngiltere'de Netflix şifresini paylaşmak suç sayılabilir
İngiltere'de Netflix şifresini paylaşmak suç sayılabilir
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi, Netflix kullanıcılarını şifrelerini paylaşmaması konusunda uyardı. Yayınlanan kılavuza göre şifre paylaşımı yapan kullanıcılar... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-22T10:11+0300
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netflix
şifre
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İngiltere hükümetinin yayınladığı korsanlık kılavuzuyla birlikte artık Netflix'te şifre paylaşmak suç sayılacak. Kılavuza göre, abonelik ücretini ödemeden TV şovları, filmler ve canlı spor yayınlarını izlemek korsanlığı oluşturdu.Kılavuzda, 2023 yılından itibaren Netflix şifresini para ödemeyen kullanıcılarla paylaşmanın 'ücretli içerikleri ücretsiz ve korsan izleme' olarak değerlendirileceği ve korsanlık suçunun mahkemede hem ceza davası hem de kamu davası olarak görülebileceği belirtildi.Ülke yasalarına göre vatandaşlar ceza davalarında suçun boyutuna göre para cezasına mahkûum edilebiliyor ancak bu suç eğer kamu davasına dönüşürse vatandaşların para cezası iptal edilerek hapis cezası veriliyor.Öte yandan bu davaların açılabilmesi için Netflix'in bu kullanıcıları tespit ederek özellikle şikayette bulunması ve dava açması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20221104/netflixin-reklamli-uyelik-uygulamasi-basladi-1063074745.html
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netflix, şifre, ingiltere
netflix, şifre, ingiltere
İngiltere'de Netflix şifresini paylaşmak suç sayılabilir
10:11 22.12.2022 (güncellendi: 10:15 22.12.2022) Abone ol
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi, Netflix kullanıcılarını şifrelerini paylaşmaması konusunda uyardı. Yayınlanan kılavuza göre şifre paylaşımı yapan kullanıcılar hapse bile girebilir.
İngiltere hükümetinin yayınladığı korsanlık kılavuzuyla birlikte artık Netflix'te şifre paylaşmak suç sayılacak. Kılavuza göre, abonelik ücretini ödemeden TV şovları, filmler ve canlı spor yayınlarını izlemek korsanlığı oluşturdu.
Kılavuzda, 2023 yılından itibaren Netflix şifresini para ödemeyen kullanıcılarla paylaşmanın 'ücretli içerikleri ücretsiz ve korsan izleme' olarak değerlendirileceği ve korsanlık suçunun mahkemede hem ceza davası hem de kamu davası olarak görülebileceği belirtildi.
Ülke yasalarına göre vatandaşlar ceza davalarında suçun boyutuna göre para cezasına mahkûum edilebiliyor ancak bu suç eğer kamu davasına dönüşürse vatandaşların para cezası iptal edilerek hapis cezası veriliyor.
Öte yandan bu davaların açılabilmesi için Netflix'in bu kullanıcıları tespit ederek özellikle şikayette bulunması ve dava açması gerekiyor.