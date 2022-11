https://sputniknews.com.tr/20221104/netflixin-reklamli-uyelik-uygulamasi-basladi-1063074745.html

Netflix'in reklamlı üyelik uygulaması başladı

Netflix'in reklamlı üyelik uygulaması başladı

Netflix, reklamlı üyelik planını ayda 6.99 dolara 11 ülkede başlattı. 04.11.2022

Popüler çevrimiçi yayın akış platformu Netflix, daha önce duyurduğu reklam destekli abonelik sistemi olan 'Basic with Ads'i ayda 6.99 dolara ABD ve diğer birçok ülkede başlattı.Basic with Ads'i alacak ülkeler arasında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Japonya, Kore, Brezilya, Kanada ve Meksika bulunuyor.Basic with Ads sistemiyle, aboneler bölümlerden önce ve bölümlerin ortası da dahil olmak üzere saatte beş dakikaya kadar reklam görecekler.Netflix ayrıca, belirli filmlerin yalnızca videodan önce gösterilen reklamlara sahip olacağını açıkladı.Yine de, bu daha ucuz abonelik katmanındaki tek sınırlama reklamlar olmayacak. Basic with Ads sistemiyle birlikte, içerikler aynı anda yalnızca bir cihazda izlenebilecek ve uçak veya internet erişiminin olmadığı diğer zamanlarda izlemek üzere video indirme desteklenmeyecek.Aboneler ayrıca, içerikleri 720p'den daha yüksek bir çözünürlükte izleyemeyecek, bu da 50 inç veya daha büyük uygun fiyatlı TV'lerin yaygın kullanıldığı bu çağda hemen hemen herkes için oldukça düşük. Ayrıca, belirli lisans anlaşması ayrıntıları, Netflix içeriklerinin yüzde 10'una kadarının bu sistemde kullanılamayacağı anlamına geliyor.Öte yandan, HBO Max, Peacock ve Paramount+ dahil olmak üzere birçok rakip platform, daha düşük fiyatlı reklam destekli seçenekler sunuyor. Disney+ ise, birkaç hafta içinde kendi reklam destekli sistemini hayata geçirmeyi planlıyor ve bu, Netflix'in yeni sisteminden 1 dolar daha fazlaya mal olacak. Disney+ ayrıca, diğer abonelik sistemlerinin de fiyatlarını yükseltecek.

