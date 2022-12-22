https://sputniknews.com.tr/20221222/merkez-bankasi-rezervi-130-milyar-dolara-yaklasti-1064890104.html

Merkez Bankası rezervi, 130 milyar dolara yaklaştı

Merkez Bankası rezervi, 130 milyar dolara yaklaştı

Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 747 milyon dolar arttı ve 129 milyar 511 milyon dolarla Ocak 2015'ten bu yana en... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T23:15+0300

2022-12-22T23:15+0300

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ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, 129.5 milyar dolarla yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı.TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 16 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 785 milyon dolar artışla 85 milyar 595 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Aralık'ta 84 milyar 810 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri de 38 milyon dolar azalarak 43 milyar 954 milyon dolardan 43 milyar 916 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 747 milyon dolar artışla 128 milyar 764 milyon dolardan 129 milyar 511 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine işaret etti.Net uluslararası rezervler de 28 milyar 130 milyon dolarla 12 Kasım 2021 haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

https://sputniknews.com.tr/20221222/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1064871460.html

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)