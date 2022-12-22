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https://sputniknews.com.tr/20221222/abd-senatosu-ukraynaya-yonelik-45-milyar-dolarlik-yardim-iceren-butce-tasarisini-onayladi-1064889728.html
ABD Senatosu Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı
ABD Senatosu Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı
Senatosu, 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısına onay verdi. Bütçe paketinde Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık yardım da yer alıyor. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
abd senatosu
bütçe
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ABD federal hükûmetine 2023 mali yılının son ereceği 30 Eylül 2023'e kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı 29'a karşı 68 oyla kabul edildi.Geçen hafta onaylanan geçici bütçenin 23 Aralık'ta süresinin dolmasına çok az bir zaman kalırken, Senatodan geçen bütçe tasarısının bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olacak.Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması halinde 4 bin 155 sayfalık bütçe tasarısı yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.Bütçe tasarısının yarın ABD saatiyle gece yarısından önce Biden tarafından imzalanarak yasalaşması halinde federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının önüne geçilecek.Ukrayna'ya yönelik yardım da yer alıyorBütçe tasarısında, 858 milyar dolarlık savunma bütçesi yer alıyor. Söz konusu bütçe tasarısı, Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık askeri, insani ve ekonomik yardımı da içeriyor.Federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklamaya yönelik düzenleme de bütçe tasarısında bulunuyor.Ayrıca bütçe tasarısında, ülke genelinde toplulukların kuraklık, kasırga, sel ve orman yangını gibi doğal afetlerden toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 40 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221222/biden-ve-zelenskiy-ortak-basin-toplantisinda-konusuyor-1064856931.html
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abd senatosu, bütçe, ukrayna
abd senatosu, bütçe, ukrayna

ABD Senatosu Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı

23:11 22.12.2022 (güncellendi: 23:13 22.12.2022)
© REUTERS / Joshua RobertsABD Senatosu
ABD Senatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© REUTERS / Joshua Roberts
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Senatosu, 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısına onay verdi. Bütçe paketinde Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık yardım da yer alıyor.
ABD federal hükûmetine 2023 mali yılının son ereceği 30 Eylül 2023'e kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı 29'a karşı 68 oyla kabul edildi.
Geçen hafta onaylanan geçici bütçenin 23 Aralık'ta süresinin dolmasına çok az bir zaman kalırken, Senatodan geçen bütçe tasarısının bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olacak.
Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması halinde 4 bin 155 sayfalık bütçe tasarısı yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.
Bütçe tasarısının yarın ABD saatiyle gece yarısından önce Biden tarafından imzalanarak yasalaşması halinde federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının önüne geçilecek.

Ukrayna'ya yönelik yardım da yer alıyor

Bütçe tasarısında, 858 milyar dolarlık savunma bütçesi yer alıyor. Söz konusu bütçe tasarısı, Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık askeri, insani ve ekonomik yardımı da içeriyor.
Federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklamaya yönelik düzenleme de bütçe tasarısında bulunuyor.
Ayrıca bütçe tasarısında, ülke genelinde toplulukların kuraklık, kasırga, sel ve orman yangını gibi doğal afetlerden toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 40 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.
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