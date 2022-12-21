https://sputniknews.com.tr/20221221/yok-baskani-ozvar-yuksekogretim-mezunu-kadinlar-17-kat-daha-fazla-kazaniyor-1064834935.html

YÖK Başkanı Özvar: Yükseköğretim mezunu kadınlar 1.7 kat daha fazla kazanıyor

YÖK Başkanı Özvar: Yükseköğretim mezunu kadınlar 1.7 kat daha fazla kazanıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretim mezunu kadınların yıllık ortalama gelirinin, lise ve dengi okullardan mezun olan kadınların... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T15:09+0300

2022-12-21T15:09+0300

2022-12-21T15:20+0300

yükseköğretim kurulu (yök)

erol özvar

türkiye

kadın

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2021-2022 öğretim yılı itibarıyla 18-22 yaş aralığında yükseköğretime erişim oranlarının erkeklerde yüzde 40.3, kadınlarda yüzde 49.2 olarak gerçekleştiğini anlatan Özvar, kadınların, yükseköğretime erişim hakkını erkeklerden daha fazla kullandığına ve mezun olma yüzdesi bakımından da öne geçerek istihdamda avantajlı konuma ulaştıklarına dikkati çekti.Kadınların yükseköğretime katılımı ve istihdamına yönelik konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Özvar, "Hem Türkiye hem de OECD ülkelerine bakıldığında, yükseköğretim mezunu olanların, istihdam ve gelir bakımından lise ve dengi okullardan mezun olanlara oranla çok daha avantajlı durumda olduklarını görüyoruz" dedi.'Üniversite mezunlarının iş gücüne katılım oranı artıyor'Erol Özvar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş gücü istatistiklerine göre 2022'nin 3. çeyreği itibarıyla yükseköğretim mezunlarında iş gücüne katılım oranının yüzde 77 olarak gerçekleştiğini, bu oranın lise mezunlarında yüzde 56, mesleki veya teknik lise mezunlarında ise yüzde 67 olduğunu kaydederek, şunları söyledi:Lise ve dengi okul mezunu kadınlar yıllık ortalama 33 bin lira gelir elde ederken, yükseköğretim mezunu kadınların gelir ortalamasının 57 bin lira olduğuna dikkati çeken Özvar, "Buna göre yükseköğretim mezunu kadınlar, lise ve dengi okul mezunu kadınlardan 1,7 kat daha fazla gelir elde ediyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221212/yok-baskani-ozvar-kendi-dilini-kullanmayan-universitelerin-dunyaya-soz-soyleme-imkani-olmayacak-1064477847.html

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yükseköğretim kurulu (yök), erol özvar, kadın