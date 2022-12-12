https://sputniknews.com.tr/20221212/yok-baskani-ozvar-kendi-dilini-kullanmayan-universitelerin-dunyaya-soz-soyleme-imkani-olmayacak-1064477847.html

YÖK Başkanı Özvar: Kendi dilini kullanmayan üniversitelerin dünyaya söz söyleme imkanı olmayacak

YÖK Başkanı Özvar: Kendi dilini kullanmayan üniversitelerin dünyaya söz söyleme imkanı olmayacak

YÖK Başkanı Özvar, "Türkiye orijinli makale sayısının gün geçtikçe artıyor olması fevkalade önemli olmakla birlikte; Türkiye'deki üniversitelerin kendi... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T13:52+0300

2022-12-12T13:52+0300

2022-12-12T13:52+0300

türkiye

erol özvar

yükseköğretim kurulu (yök)

üniversite

türkçe

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da kurul binasında düzenlenen 'Üniversite Dergileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 2022' programına katıldı. Çalıştayda konuşan Prof. Dr. Özvar, üniversitelerin temel amacının yalnızca bilimsel araştırmalar yapmak olmadığını, aynı zamanda bu araştırmaların tüm bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyledi.Akademik yayıncılığın dünyada büyük bir ticari faaliyet alanı olduğunu ve yıllık 20 milyar doları aşan bir ciroya sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özvar, "Bir yanda akademisyenler üzerinde 'yayın yap veya yok ol' şeklinde bir yayın baskısı, öte yandan akademisyenlerin emeğine dayalı devasa bir sektör söz konusudur. Dünyadaki akademik yayıncılığın mevcut durumuna ilişkin ciddi eleştiriler var olup, muhtelif kurum ve kuruluşlar alternatif arayışları desteklemektedir. Bununla birlikte yüksek bütçeli yayınevlerininin ticari amaçla yürüttüğü platformlara sahip dergiler, bilimsel makalelere halen baskın bir şekilde ev sahipliği yapmaktadır" ifadelerini kullandı.'Elektronik yayıncılığa geçilmiş olması önemli'Özvar, küresel ölçekli yayınevlerine ait dergiler ile üniversite dergilerinin rekabet etmesinin güç göründüğünü ancak üniversite dergilerinin birçok avantajı bulunduğunu kaydetti:'Yaptırımları olacaktır'Prof. Dr. Özvar, dergilerin en fazla dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesinin de intihal olduğuna dikkat çekti:"Son zamanlarda benzerlik oranını belirleyen yazılımların kullanımı artmıştır. Benzerlik programında olumsuz bir bulgunun çıkmaması, tabii ki söz konusu eserde intihal olmadığı anlamına gelmemektedir. Söz gelimi, başka bir dilde yazılan eserin çevrilerek oluşturulmasıyla yazılmış bir makale adayının, bu tür benzerlik yazılımlarında belirlenememesi mümkün olabilmektedir. Bu tür bilimsel etiğe aykırı bir durumun, yazılım olmadan tespit edilmesi hiç de kolay olmadığı gibi bu durum ancak o konuda uzman hakemlerin makaleye atanmaları sayesinde tespit edilebilir. Dolayısıyla bilim topluluğunun bir üyesi ve meslektaş olarak her bir bilim insanı, bilimin saygınlığını muhafaza edecek bir davranış içerisinde olmalı ve iyi tanımlı süreçleri işletmelidir. Yükseköğretim Kurulu başkanı olarak üniversite dergilerinden öncelikli beklentim; akademik yayın süreçlerinde örnek davranışlar sergilemeleridir. Akademik süreçlere uygun olmayan davranışlar gösteren üniversite dergilerinin tespit edilmesi durumunda yaptırımların olacağının da bilinmesini isterim."Üniversite dergilerinden uluslararası mecralarda daha görünür olmasını beklediğini söyleyen Prof. Dr. Özvar, "Üniversite dergilerinin bu amaçla ilk etapta hak ettiği yere ulaşmaları ve uluslararası endekslerde yer almaları oldukça mühimdir. SCI, SSCI, Scopus gibi önde gelen endekslerde yer alıp almamaları, bilimsel dergilerin niteliğinin uluslararası düzeyde önemli ölçütleri olarak görülmektedir. Şunu da söylemek gerekir ki, yayın ve atıf sayıları, yayının yer aldığı derginin tarandığı endeksler, yayının kalitesinin önünde asla tutulmamalıdır" dedi.'Türkiye, doküman sayısını en fazla artıran ülkelerin başında'Prof. Dr. Özvar, hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmış çalışmaların özetlerini ve atıf sayılarını gösteren veri tabanı 'Scopus'u da bu konuda kaynak gösterdi:Prof. Dr. Özvar, üniversitelerin Türkçe yayınlar üretmesinin de en az uluslararası dillerde yayın üretmeleri kadar önemli olduğuna dikkat çekti:

https://sputniknews.com.tr/20221101/yok-baskani-ozvar-yokun-sizma-yoktur-gibi-beyanati-yok-1062952245.html

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erol özvar, yükseköğretim kurulu (yök), üniversite, türkçe