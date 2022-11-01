YÖK Başkanı Özvar: YÖK’ün ‘sızma yoktur’ gibi beyanatı yok
19:59 01.11.2022 (güncellendi: 20:04 01.11.2022)
© İHAYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar
© İHA
KPSS soruşturmasıyla ilgili ön inceleme raporuna ilişkin açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Bazı gazetelerde şöyle yayımlanıyor, ‘YÖK dedi ki sızma yoktur.’ YÖK’ün böyle bir beyanatı yok. İşin arka tarafında birinin bir başkasına soruyu sızdırdığı veya sızdırmadığına dair o bilgiyi adli inceleme yapma yetkimiz yok” dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, iptal edilen KPSS'ye ilişkin oluşturdukları YÖK İnceleme Kurulu'nun görevinin sorularla ilgili benzerliğin ve varsa bu süreçte ihmali bulunanların tespiti olduğunu, soruların sızdırılıp sızdırılmadığına ilişkin sonucun ise ancak adli soruşturma ile elde edilebileceğini belirtti.
Özvar, İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasında iki ayrı protokolün imza töreni sonrasında, basın mensuplarının YÖK'ün KPSS soruşturmasına ilişkin savcılığa ilettiği ön inceleme raporuna ilişkin sorularını yanıtladı.
YÖK İnceleme Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin bilgi veren Özvar, süreci, "ifade alma" biçiminde yürüttüklerini kaydetti.
"İşin arka tarafında birinin bir başkasına soruyu sızdırdığı veya sızdırmadığına dair o bilgiyi adli inceleme yapma yetkimiz yok" diyen Özvar, şunları söyledi:
"Teşkil ettiğimiz İnceleme Kurulu'nun görevi, bu sorularla alakalı aynılık, benzerlik var mı yok mu bunları tespit etmek ve bu süreçte ihmali bulunan idareci veya bir başka çalışan varsa onun hakkında tespitlerde bulunmak. Görüşmelerin tespit edilmesi, konuşmaların dinlenmesi gibi daha başka süreçleri gerektiren bilgilere veya istihbarata ulaşma yetkimiz yok."
'Bizim ön inceleme ile bunu yapma yetkimiz söz konusu değil'
Özvar, "Ön inceleme raporunda, 'soruların sızdırıldığına dair bir tespit yapılamamıştır' gibi bir ifade var mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu:
"Sızdırıldığını nasıl bilebilirsiniz? Şöyle düşünün, farazi olarak, bir kişi çalışıyor, o kişi başka birisine soruyu diyelim ki gönderiyor. Bunu nereden tespit edebilirsiniz? Ancak telefon, WhatsApp kayıtlarından tespit edebilirsiniz. Bunu yapabilmek ise ancak adli soruşturma ile elde edilebilecek bir şey. Bizim ön inceleme ile bunu yapma yetkimiz söz konusu değil. Bundan sonra artık savcılık işin o tarafına bakacak. Bir de Devlet Denetleme Kurulu'nun da çıkartabileceği bir şey bu.
O açıdan bizim yaptığımız, öncelikle bir; sorularla alakalı, iki; idari süreçlerle ilgili sıkıntılar var mı yok mu asıl olarak bunları görmek. Zaten YÖK Başkanı olarak, hiç bir şekilde soruşturma heyetine etkide bulunamazsınız. Onlar kendi hür görüşleri ile orda bütün incelemeleri tamamlayıp rapor haline getirip ön inceleme ile ilgili bu durumu tespit etmiş oluyorlar. Ön inceleme raporunda, savcılığa intikal eden bir husus tespit ediliyor olması önemli. Burası aslında önemli noktalardan bir tanesi."
Savcılığın başkaları hakkında soruşturma izin istemesi, Danıştaya başvurması gibi durumların tamamen sağlıklı yürüyen hukuki bir süreç olduğuna işaret eden Özvar, "Biz de bunları takip ediyoruz. Bizim üzerimize bu konuda herhangi bir şey düşecek olursa o konuda da biz üzerimize düşeni mutlaka yerine getireceğiz" diye konuştu.
Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘YÖK’ün inceleme raporu yayımlandı. Raporda sızma olmadığı tespit edildi’ haberlerini yalanlayan Özvar, “Bazı gazetelerde şöyle yayımlanıyor, ‘YÖK dedi ki sızma yoktur.’ YÖK’ün böyle bir beyanatı yok. Arkadaşlara diyorum ki aman buna dikkat edin. Bizim ağzımızdan da sürçü lisan olabilir, insanlık halidir ama buna dikkat edin diyorum” diye konuştu.
İptal edilen KPSS’de 5 sorunun benzerliğine ilişkin ön incelemede bunun çok ayrıntılı olarak araştırıldığına dikkati çeken Özvar, “Ön incelemede bu çok ayrıntılı yapılmış vaziyette. O sebeple bunlar daha da önümüzdeki günlerde gündeme gelecek. Ön incelemenin arkasından soruşturma geliyor. Onlar sonucunda ortaya çıkacak bir şey. Biz bu konularda oldukça ölçülü, dikkat eden bir üslupla yürütmeye çalışıyoruz ve kimsenin aklında da bir istifham uyanmasını da istemiyoruz” dedi.
KPSS soruşturmasında uzmanların ilerleyişi hakkında bilgi veren Özvar, “Burada uzmanların söylediği, sorunun bir kökü var. Kökte aynılık var mı yok mu bunlara bakıyor uzmanlar. Kelime, yüklem benzerlikleri önemli değil. Soruların şıkları aynı mı değil mi, bunları ikinci plana itiyorlar. Kök üzerinden bir çalışma yapıyorlar, orada bir aynılık varsa o zaman üzerine gidiyorlar. Bazen soru şıkları aynı bile” ifadelerini kullandı.