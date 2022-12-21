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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221221/ukrayna-guvenlik-servisi-baskani-malyuktan-kirim-koprusundeki-lojistigi-kesme-tehdidi-1064850642.html
Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Malyuk’tan Kırım Köprüsü’ndeki lojistiği kesme tehdidi
Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Malyuk’tan Kırım Köprüsü’ndeki lojistiği kesme tehdidi
Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Vekili Vasiliy Malyuk, mevcut durumu analiz ederek Kırım Köprüsü’ndeki lojistiği kesmek zorunda oldukları sonucuna vardıklarını... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T22:24+0300
2022-12-21T22:24+0300
ukrayna krizi
kırım köprüsü
ukrayna
ukrayna krizi
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Malyuk, Ukrayna medyasına açıklamasında, “Son durumunun analizi temelinde, düşmanın Kırım Köprüsü üzerindeki lojistiğini kesmeye mecburuz” ifadesini kullandı.Malyuk, bunun Kırım Köprüsü’nü patlatmayı planladıkları anlamına gelip gelmediği sorusuna, bu konuda yorum yapamayacağını ve ayrıntıları açıklayamayacağını belirterek, “Zamanla her şey ortaya çıkacak” dedi.Kırım Köprüsü’nde, 8 Ekim 2022 tarihinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu köprünün bir kısmı çöktü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayı “terör eylemi” olarak nitelendirdi. Kırım Köprüsü’ne saldırıdan sonra, Rusya ordusu Ukrayna genelindeki enerji altyapısı, savunma sanayisi tesisleri, askeri idare merkezleri ve iletişim ağlarına yönelik füze saldırılarını düzenlemeye başladı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, 15 Kasım’da, ülkenin enerji sisteminin yarısının devre dışı kaldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz haftalarda, ülkenin enerji sistemini onarmanın şimdi mümkün görünmediğini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221221/rusya-ulastirma-bakanligi-kirim-koprusu-yeniden-trafige-acildi-1064850476.html
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kırım köprüsü, ukrayna, ukrayna krizi
kırım köprüsü, ukrayna, ukrayna krizi

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Malyuk’tan Kırım Köprüsü’ndeki lojistiği kesme tehdidi

22:24 21.12.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
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Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Vekili Vasiliy Malyuk, mevcut durumu analiz ederek Kırım Köprüsü’ndeki lojistiği kesmek zorunda oldukları sonucuna vardıklarını belirtti.
Malyuk, Ukrayna medyasına açıklamasında, “Son durumunun analizi temelinde, düşmanın Kırım Köprüsü üzerindeki lojistiğini kesmeye mecburuz” ifadesini kullandı.
Malyuk, bunun Kırım Köprüsü’nü patlatmayı planladıkları anlamına gelip gelmediği sorusuna, bu konuda yorum yapamayacağını ve ayrıntıları açıklayamayacağını belirterek, “Zamanla her şey ortaya çıkacak” dedi.
Kırım Köprüsü’nde, 8 Ekim 2022 tarihinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu köprünün bir kısmı çöktü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayı “terör eylemi” olarak nitelendirdi. Kırım Köprüsü’ne saldırıdan sonra, Rusya ordusu Ukrayna genelindeki enerji altyapısı, savunma sanayisi tesisleri, askeri idare merkezleri ve iletişim ağlarına yönelik füze saldırılarını düzenlemeye başladı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, 15 Kasım’da, ülkenin enerji sisteminin yarısının devre dışı kaldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz haftalarda, ülkenin enerji sistemini onarmanın şimdi mümkün görünmediğini dile getirdi.
Kırım Köprüsü - patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
Ukrayna krizi
Rusya Ulaştırma Bakanlığı: Kırım Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
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