https://sputniknews.com.tr/20221221/ukrayna-guvenlik-servisi-baskani-malyuktan-kirim-koprusundeki-lojistigi-kesme-tehdidi-1064850642.html

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Malyuk’tan Kırım Köprüsü’ndeki lojistiği kesme tehdidi

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Malyuk’tan Kırım Köprüsü’ndeki lojistiği kesme tehdidi

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Vekili Vasiliy Malyuk, mevcut durumu analiz ederek Kırım Köprüsü’ndeki lojistiği kesmek zorunda oldukları sonucuna vardıklarını... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T22:24+0300

2022-12-21T22:24+0300

2022-12-21T22:24+0300

ukrayna krizi

kırım köprüsü

ukrayna

ukrayna krizi

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Malyuk, Ukrayna medyasına açıklamasında, “Son durumunun analizi temelinde, düşmanın Kırım Köprüsü üzerindeki lojistiğini kesmeye mecburuz” ifadesini kullandı.Malyuk, bunun Kırım Köprüsü’nü patlatmayı planladıkları anlamına gelip gelmediği sorusuna, bu konuda yorum yapamayacağını ve ayrıntıları açıklayamayacağını belirterek, “Zamanla her şey ortaya çıkacak” dedi.Kırım Köprüsü’nde, 8 Ekim 2022 tarihinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu köprünün bir kısmı çöktü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayı “terör eylemi” olarak nitelendirdi. Kırım Köprüsü’ne saldırıdan sonra, Rusya ordusu Ukrayna genelindeki enerji altyapısı, savunma sanayisi tesisleri, askeri idare merkezleri ve iletişim ağlarına yönelik füze saldırılarını düzenlemeye başladı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, 15 Kasım’da, ülkenin enerji sisteminin yarısının devre dışı kaldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz haftalarda, ülkenin enerji sistemini onarmanın şimdi mümkün görünmediğini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221221/rusya-ulastirma-bakanligi-kirim-koprusu-yeniden-trafige-acildi-1064850476.html

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