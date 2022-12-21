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Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian'dan Nusret Gökçe paylaşımı: 'Ben bunu yıllardır biliyordum'
Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian'dan Nusret Gökçe paylaşımı: 'Ben bunu yıllardır biliyordum'
Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, Katar'daki Dünya Kupası'ndaki görüntüleriyle çok konuşulan Nusret Gökçe'nin 2015 yılından beri kendisine attığı... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T08:04+0300
2022-12-21T08:05+0300
yaşam
nusret gökçe
dan bilzerian
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Yayınladığı cinsel içerikli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, Katar'daki Dünya Kupası finallerinde hareketleriyle Messi'yi bunaltan Nusret Gökçe'nin kendisine attığı mesajları ifşa etti.Dan Bilzerian, görüntüleri ve kendisine Nusret tarafından gönderilen direkt mesajları servis ederek Nusret için "“what a fucking goofball” yani "Ne lanet bir şapşal" ifadelerini not düştü.33,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Gökçe'nin kendisine 2015 yılından beri gönderdiği fotoğrafları yayınlayan fenomen, "Herkes bu salt bae'nin ne kadar tuhaf olduğundan bahsediyor, bunu yıllardır biliyorum" notunu düştü.Gökçe'nin fenomene kendi fotoğraflarının yanı sıra konuk olduğu yarışmalardaki görüntülerini de gönderdiği görüldü.Fransa'yı seri penaltı atışlarında mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de karşılaşma sonrası tüm gözler Lionel Messi'deydi.Mücadeleyi tribünde izleyen ünlü isimler arasında olan Nusret Gökçe, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya inerken Messi ile olan iletişimi büyük dikkat çekti.Canlı olarak ekranlara yansıya anlarda, Arjantinli yıldızı fotoğraf çekilmek için kolundan çeken ve gitmesine engel olmak isteyen Nusret Gökçe'ye Messi'nin hiç pas vermediği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221219/nusret-dunya-kupasiyla-poz-verdi-1064743468.html
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nusret gökçe, dan bilzerian
nusret gökçe, dan bilzerian

Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian'dan Nusret Gökçe paylaşımı: 'Ben bunu yıllardır biliyordum'

08:04 21.12.2022 (güncellendi: 08:05 21.12.2022)
© Fotoğraf : InstagramDan Bilzerian
Dan Bilzerian - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© Fotoğraf : Instagram
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Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, Katar'daki Dünya Kupası'ndaki görüntüleriyle çok konuşulan Nusret Gökçe'nin 2015 yılından beri kendisine attığı fotoğrafları ifşa etti.
Yayınladığı cinsel içerikli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, Katar'daki Dünya Kupası finallerinde hareketleriyle Messi'yi bunaltan Nusret Gökçe'nin kendisine attığı mesajları ifşa etti.
Dan Bilzerian, görüntüleri ve kendisine Nusret tarafından gönderilen direkt mesajları servis ederek Nusret için "“what a fucking goofball” yani "Ne lanet bir şapşal" ifadelerini not düştü.
33,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Gökçe'nin kendisine 2015 yılından beri gönderdiği fotoğrafları yayınlayan fenomen, "Herkes bu salt bae'nin ne kadar tuhaf olduğundan bahsediyor, bunu yıllardır biliyorum" notunu düştü.
Gökçe'nin fenomene kendi fotoğraflarının yanı sıra konuk olduğu yarışmalardaki görüntülerini de gönderdiği görüldü.
Fransa'yı seri penaltı atışlarında mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de karşılaşma sonrası tüm gözler Lionel Messi'deydi.
Mücadeleyi tribünde izleyen ünlü isimler arasında olan Nusret Gökçe, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya inerken Messi ile olan iletişimi büyük dikkat çekti.
Canlı olarak ekranlara yansıya anlarda, Arjantinli yıldızı fotoğraf çekilmek için kolundan çeken ve gitmesine engel olmak isteyen Nusret Gökçe'ye Messi'nin hiç pas vermediği görüldü.
Nusret dünya kupasıyla poz verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
YAŞAM
Nusret dünya kupasıyla poz verdi
19 Aralık, 10:11
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