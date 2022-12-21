https://sputniknews.com.tr/20221221/sosyal-medya-fenomeni-dan-bilzeriandan-nusret-gokce-paylasimi-ben-bunu-yillardir-biliyordum-1064819954.html

Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian'dan Nusret Gökçe paylaşımı: 'Ben bunu yıllardır biliyordum'

Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian'dan Nusret Gökçe paylaşımı: 'Ben bunu yıllardır biliyordum'

Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, Katar'daki Dünya Kupası'ndaki görüntüleriyle çok konuşulan Nusret Gökçe'nin 2015 yılından beri kendisine attığı... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T08:04+0300

2022-12-21T08:04+0300

2022-12-21T08:05+0300

yaşam

nusret gökçe

dan bilzerian

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104060/89/1040608931_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_2af0a92455f1c2c883655f523b12c3a4.jpg

Yayınladığı cinsel içerikli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, Katar'daki Dünya Kupası finallerinde hareketleriyle Messi'yi bunaltan Nusret Gökçe'nin kendisine attığı mesajları ifşa etti.Dan Bilzerian, görüntüleri ve kendisine Nusret tarafından gönderilen direkt mesajları servis ederek Nusret için "“what a fucking goofball” yani "Ne lanet bir şapşal" ifadelerini not düştü.33,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Gökçe'nin kendisine 2015 yılından beri gönderdiği fotoğrafları yayınlayan fenomen, "Herkes bu salt bae'nin ne kadar tuhaf olduğundan bahsediyor, bunu yıllardır biliyorum" notunu düştü.Gökçe'nin fenomene kendi fotoğraflarının yanı sıra konuk olduğu yarışmalardaki görüntülerini de gönderdiği görüldü.Fransa'yı seri penaltı atışlarında mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de karşılaşma sonrası tüm gözler Lionel Messi'deydi.Mücadeleyi tribünde izleyen ünlü isimler arasında olan Nusret Gökçe, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya inerken Messi ile olan iletişimi büyük dikkat çekti.Canlı olarak ekranlara yansıya anlarda, Arjantinli yıldızı fotoğraf çekilmek için kolundan çeken ve gitmesine engel olmak isteyen Nusret Gökçe'ye Messi'nin hiç pas vermediği görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20221219/nusret-dunya-kupasiyla-poz-verdi-1064743468.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nusret gökçe, dan bilzerian