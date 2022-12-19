https://sputniknews.com.tr/20221219/nusret-dunya-kupasiyla-poz-verdi-1064743468.html

Nusret dünya kupasıyla poz verdi

Nusret dünya kupasıyla poz verdi

Nusret, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin takımı oyuncuları ile fotoğraf çektirdi ve kupa ile poz verdi. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

nusret

nusret

dünya kupası

lionel messi

arjantin

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Arjantin Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa’yı yenerek dünya şampiyonu oldu. Et restoranları ile tanınan Türk iş insanı Nusret de maçı izleyenler arasındaydı.Maçta bir gol atarak adından söz ettiren Angel di Maria, kupayla poz verirken Nusret Gökçe de yanına geldi. Nusret Gökçe'nin dünya kupasının eline alarak sosyal medya hesaplarında yaptığı klasik "Woww" sesini yaptı.Nusret ayrıca Messi ile de fotoğrafını paylaştı ve 'Adamsın Messi' diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20221219/arjantinde-sampiyonluk-kutlamalari-arjantinliler-tarihi-meydani-doldurdu-1064735436.html

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