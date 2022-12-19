https://sputniknews.com.tr/20221219/nusret-dunya-kupasiyla-poz-verdi-1064743468.html
Nusret dünya kupasıyla poz verdi
Nusret dünya kupasıyla poz verdi
Nusret, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin takımı oyuncuları ile fotoğraf çektirdi ve kupa ile poz verdi. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T10:11+0300
2022-12-19T10:11+0300
2022-12-19T10:11+0300
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nusret
nusret
dünya kupası
lionel messi
arjantin
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Arjantin Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa’yı yenerek dünya şampiyonu oldu. Et restoranları ile tanınan Türk iş insanı Nusret de maçı izleyenler arasındaydı.Maçta bir gol atarak adından söz ettiren Angel di Maria, kupayla poz verirken Nusret Gökçe de yanına geldi. Nusret Gökçe'nin dünya kupasının eline alarak sosyal medya hesaplarında yaptığı klasik "Woww" sesini yaptı.Nusret ayrıca Messi ile de fotoğrafını paylaştı ve 'Adamsın Messi' diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20221219/arjantinde-sampiyonluk-kutlamalari-arjantinliler-tarihi-meydani-doldurdu-1064735436.html
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nusret, nusret, dünya kupası, lionel messi, arjantin
nusret, nusret, dünya kupası, lionel messi, arjantin
Nusret dünya kupasıyla poz verdi
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Nusret, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin takımı oyuncuları ile fotoğraf çektirdi ve kupa ile poz verdi.
Arjantin Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa’yı yenerek dünya şampiyonu oldu. Et restoranları ile tanınan Türk iş insanı Nusret de maçı izleyenler arasındaydı.
Maçta bir gol atarak adından söz ettiren Angel di Maria, kupayla poz verirken Nusret Gökçe de yanına geldi. Nusret Gökçe'nin dünya kupasının eline alarak sosyal medya hesaplarında yaptığı klasik "Woww" sesini yaptı.
Nusret ayrıca Messi ile de fotoğrafını paylaştı ve 'Adamsın Messi' diye yazdı.