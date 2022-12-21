https://sputniknews.com.tr/20221221/peru-polisinden-uyusturucu-saticilarina-bu-kez-noel-baba-baskini-1064821705.html

Peru polisinden uyuşturucu satıcılarına bu kez 'Noel Baba' baskını

Peru polisinden uyuşturucu satıcılarına bu kez 'Noel Baba' baskını

Güney Amerika Ülkesi Peru’da polis ekipleri, Noel Baba kostümleriyle uyuşturucu baskını düzenledi. Ekipler, baskını ‘şaka’ zanneden biri kadın 4 çete üyesini... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T09:55+0300

2022-12-21T09:55+0300

2022-12-21T09:55+0300

yaşam

peru

polis

polis baskını

baskın

uyuşturucu

noel baba

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Uluslararası basına yansıyan haberlere göre pazartesi günü Peru'nun Surquillo şehrinde Noel Baba kostümü giyen bir grup polis, uyuşturucu satıcılarına baskın düzenledi. Şüphelilerin kapısını kırıp içeri giren, ardından şaşkın şüphelileri kelepçeleyerek gözaltına alan Noel Baba polislerin gözaltı anları kameralara da yansıdı.Görüntülerde, bazı polislerin ise Hıristiyan kültüründe Noel Baba'nın yardımcıları olarak kabul edilen 'elflerin' kostümünü giydiği görülüyor. Peru TV'ye konuşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü David Villanueva, "Noel zamanı olduğu için sokaklarda bir Noel Baba çok da dikkat çekmiyor. Biz de bunu operasyonumuzun çıkarına kullandık" dedi.Biri kadın 4 şüphelinin polis baskınını bir şaka zannettiğini belirten Sözcü Villanueva, operasyona ise Noel Bayramı'nı çalan yeşil canavar Grinch'in isminden ve Surquillo'nun 'Küçük Chicago' takma isminden esinlenerek 'Chicago Grinch'in düşüşü' adını verdiklerini kaydetti.Operasyonda 6 bin paket kokain macunu, 104 paket toz kokain ve 279 paket esrar ele geçirildi. 1 kilogram kokain macununun Peru'da 380 dolara, 1 kilogram toz kokainin ise 1000 dolara satıldığı belirtildi.Peru, Kolombiya ve Bolivya gibi ülkelerle birlikte dünyanın en büyük kokain üreticileri arasında yer alıyor.

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