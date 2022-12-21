https://sputniknews.com.tr/20221221/peru-polisinden-uyusturucu-saticilarina-bu-kez-noel-baba-baskini-1064821705.html
Peru polisinden uyuşturucu satıcılarına bu kez 'Noel Baba' baskını
Peru polisinden uyuşturucu satıcılarına bu kez 'Noel Baba' baskını
Güney Amerika Ülkesi Peru’da polis ekipleri, Noel Baba kostümleriyle uyuşturucu baskını düzenledi. Ekipler, baskını ‘şaka’ zanneden biri kadın 4 çete üyesini... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T09:55+0300
2022-12-21T09:55+0300
2022-12-21T09:55+0300
yaşam
peru
polis
polis baskını
baskın
uyuşturucu
noel baba
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Uluslararası basına yansıyan haberlere göre pazartesi günü Peru'nun Surquillo şehrinde Noel Baba kostümü giyen bir grup polis, uyuşturucu satıcılarına baskın düzenledi. Şüphelilerin kapısını kırıp içeri giren, ardından şaşkın şüphelileri kelepçeleyerek gözaltına alan Noel Baba polislerin gözaltı anları kameralara da yansıdı.Görüntülerde, bazı polislerin ise Hıristiyan kültüründe Noel Baba'nın yardımcıları olarak kabul edilen 'elflerin' kostümünü giydiği görülüyor. Peru TV'ye konuşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü David Villanueva, "Noel zamanı olduğu için sokaklarda bir Noel Baba çok da dikkat çekmiyor. Biz de bunu operasyonumuzun çıkarına kullandık" dedi.Biri kadın 4 şüphelinin polis baskınını bir şaka zannettiğini belirten Sözcü Villanueva, operasyona ise Noel Bayramı'nı çalan yeşil canavar Grinch'in isminden ve Surquillo'nun 'Küçük Chicago' takma isminden esinlenerek 'Chicago Grinch'in düşüşü' adını verdiklerini kaydetti.Operasyonda 6 bin paket kokain macunu, 104 paket toz kokain ve 279 paket esrar ele geçirildi. 1 kilogram kokain macununun Peru'da 380 dolara, 1 kilogram toz kokainin ise 1000 dolara satıldığı belirtildi.Peru, Kolombiya ve Bolivya gibi ülkelerle birlikte dünyanın en büyük kokain üreticileri arasında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221104/orumcek-adam-kaptan-amerika-thor-ve-kedi-kadindan-uyusturucu-saticilarina-marvel-operasyonu-1063057810.html
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peru, polis, polis baskını, baskın, uyuşturucu, noel baba
peru, polis, polis baskını, baskın, uyuşturucu, noel baba
Peru polisinden uyuşturucu satıcılarına bu kez 'Noel Baba' baskını
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Güney Amerika Ülkesi Peru’da polis ekipleri, Noel Baba kostümleriyle uyuşturucu baskını düzenledi. Ekipler, baskını ‘şaka’ zanneden biri kadın 4 çete üyesini yakaladı. Peru polisi geçtiğimiz aylarda kutlanan Cadılar Bayramı sırasında da çetelere ‘Süper Kahramanlar’ kılığında baskın düzenlenmişti.
Uluslararası basına yansıyan haberlere göre pazartesi günü Peru'nun Surquillo şehrinde Noel Baba kostümü giyen bir grup polis, uyuşturucu satıcılarına baskın düzenledi. Şüphelilerin kapısını kırıp içeri giren, ardından şaşkın şüphelileri kelepçeleyerek gözaltına alan Noel Baba polislerin gözaltı anları kameralara da yansıdı.
Görüntülerde, bazı polislerin ise Hıristiyan kültüründe Noel Baba'nın yardımcıları olarak kabul edilen 'elflerin' kostümünü giydiği görülüyor.
Peru TV'ye konuşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü David Villanueva, "Noel zamanı olduğu için sokaklarda bir Noel Baba çok da dikkat çekmiyor. Biz de bunu operasyonumuzun çıkarına kullandık" dedi.
Biri kadın 4 şüphelinin polis baskınını bir şaka zannettiğini belirten Sözcü Villanueva, operasyona ise Noel Bayramı'nı çalan yeşil canavar Grinch'in isminden ve Surquillo'nun 'Küçük Chicago' takma isminden esinlenerek 'Chicago Grinch'in düşüşü' adını verdiklerini kaydetti.
Operasyonda 6 bin paket kokain macunu, 104 paket toz kokain ve 279 paket esrar ele geçirildi. 1 kilogram kokain macununun Peru'da 380 dolara, 1 kilogram toz kokainin ise 1000 dolara satıldığı belirtildi.
Peru, Kolombiya ve Bolivya gibi ülkelerle birlikte dünyanın en büyük kokain üreticileri arasında yer alıyor.