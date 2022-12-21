Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221221/peru-polisinden-uyusturucu-saticilarina-bu-kez-noel-baba-baskini-1064821705.html
Peru polisinden uyuşturucu satıcılarına bu kez 'Noel Baba' baskını
Peru polisinden uyuşturucu satıcılarına bu kez 'Noel Baba' baskını
Güney Amerika Ülkesi Peru’da polis ekipleri, Noel Baba kostümleriyle uyuşturucu baskını düzenledi. Ekipler, baskını ‘şaka’ zanneden biri kadın 4 çete üyesini... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T09:55+0300
2022-12-21T09:55+0300
yaşam
peru
polis
polis baskını
baskın
uyuşturucu
noel baba
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064821433_158:0:2082:1082_1920x0_80_0_0_587d6f1bb6cd3fa44a269a28e98ed5ed.png
Uluslararası basına yansıyan haberlere göre pazartesi günü Peru'nun Surquillo şehrinde Noel Baba kostümü giyen bir grup polis, uyuşturucu satıcılarına baskın düzenledi. Şüphelilerin kapısını kırıp içeri giren, ardından şaşkın şüphelileri kelepçeleyerek gözaltına alan Noel Baba polislerin gözaltı anları kameralara da yansıdı.Görüntülerde, bazı polislerin ise Hıristiyan kültüründe Noel Baba'nın yardımcıları olarak kabul edilen 'elflerin' kostümünü giydiği görülüyor. Peru TV'ye konuşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü David Villanueva, "Noel zamanı olduğu için sokaklarda bir Noel Baba çok da dikkat çekmiyor. Biz de bunu operasyonumuzun çıkarına kullandık" dedi.Biri kadın 4 şüphelinin polis baskınını bir şaka zannettiğini belirten Sözcü Villanueva, operasyona ise Noel Bayramı'nı çalan yeşil canavar Grinch'in isminden ve Surquillo'nun 'Küçük Chicago' takma isminden esinlenerek 'Chicago Grinch'in düşüşü' adını verdiklerini kaydetti.Operasyonda 6 bin paket kokain macunu, 104 paket toz kokain ve 279 paket esrar ele geçirildi. 1 kilogram kokain macununun Peru'da 380 dolara, 1 kilogram toz kokainin ise 1000 dolara satıldığı belirtildi.Peru, Kolombiya ve Bolivya gibi ülkelerle birlikte dünyanın en büyük kokain üreticileri arasında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221104/orumcek-adam-kaptan-amerika-thor-ve-kedi-kadindan-uyusturucu-saticilarina-marvel-operasyonu-1063057810.html
peru
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064821433_398:0:1841:1082_1920x0_80_0_0_f593b7b0e37ec7a315a963d01f23ba60.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
peru, polis, polis baskını, baskın, uyuşturucu, noel baba
peru, polis, polis baskını, baskın, uyuşturucu, noel baba

Peru polisinden uyuşturucu satıcılarına bu kez 'Noel Baba' baskını

09:55 21.12.2022
© AFP 2022 / Peru Emniyet TeşkilatıGüney Amerika Ülkesi Peru’da polis ekipleri, Noel Baba kostümleriyle uyuşturucu baskını düzenledi.
Güney Amerika Ülkesi Peru’da polis ekipleri, Noel Baba kostümleriyle uyuşturucu baskını düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / Peru Emniyet Teşkilatı
Abone olTelegram
Güney Amerika Ülkesi Peru’da polis ekipleri, Noel Baba kostümleriyle uyuşturucu baskını düzenledi. Ekipler, baskını ‘şaka’ zanneden biri kadın 4 çete üyesini yakaladı. Peru polisi geçtiğimiz aylarda kutlanan Cadılar Bayramı sırasında da çetelere ‘Süper Kahramanlar’ kılığında baskın düzenlenmişti.
Uluslararası basına yansıyan haberlere göre pazartesi günü Peru'nun Surquillo şehrinde Noel Baba kostümü giyen bir grup polis, uyuşturucu satıcılarına baskın düzenledi. Şüphelilerin kapısını kırıp içeri giren, ardından şaşkın şüphelileri kelepçeleyerek gözaltına alan Noel Baba polislerin gözaltı anları kameralara da yansıdı.
Görüntülerde, bazı polislerin ise Hıristiyan kültüründe Noel Baba'nın yardımcıları olarak kabul edilen 'elflerin' kostümünü giydiği görülüyor.
Peru TV'ye konuşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü David Villanueva, "Noel zamanı olduğu için sokaklarda bir Noel Baba çok da dikkat çekmiyor. Biz de bunu operasyonumuzun çıkarına kullandık" dedi.
Biri kadın 4 şüphelinin polis baskınını bir şaka zannettiğini belirten Sözcü Villanueva, operasyona ise Noel Bayramı'nı çalan yeşil canavar Grinch'in isminden ve Surquillo'nun 'Küçük Chicago' takma isminden esinlenerek 'Chicago Grinch'in düşüşü' adını verdiklerini kaydetti.
Operasyonda 6 bin paket kokain macunu, 104 paket toz kokain ve 279 paket esrar ele geçirildi. 1 kilogram kokain macununun Peru'da 380 dolara, 1 kilogram toz kokainin ise 1000 dolara satıldığı belirtildi.
Peru, Kolombiya ve Bolivya gibi ülkelerle birlikte dünyanın en büyük kokain üreticileri arasında yer alıyor.
Cadılar Bayramı'nda, polislerin Örümcek Adam, Kaptan Amerika, Thor ve Kedi Kadın kostümü giydiği 'Marvel Operasyonu'nda dört uyuşturucu satıcısını tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
YAŞAM
Örümcek Adam, Kaptan Amerika, Thor ve Kedi Kadın'dan uyuşturucu satıcılarına 'Marvel Operasyonu'
4 Kasım, 09:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала