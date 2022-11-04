https://sputniknews.com.tr/20221104/orumcek-adam-kaptan-amerika-thor-ve-kedi-kadindan-uyusturucu-saticilarina-marvel-operasyonu-1063057810.html

Örümcek Adam, Kaptan Amerika, Thor ve Kedi Kadın'dan uyuşturucu satıcılarına 'Marvel Operasyonu'

Örümcek Adam, Kaptan Amerika, Thor ve Kedi Kadın'dan uyuşturucu satıcılarına 'Marvel Operasyonu'

Cadılar Bayramı'nda, polislerin Örümcek Adam, Kaptan Amerika, Thor ve Kedi Kadın kostümü giydiği 'Marvel Operasyonu'nda dört uyuşturucu satıcısını tutuklandı. 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T09:23+0300

2022-11-04T09:23+0300

2022-11-04T09:24+0300

yaşam

peru

uyuşturucu operasyonu

marvel

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Peru’da polis ekipleri, Cadılar Bayramı'nda bir grup uyuşturucu satıcısını tutuklamak için süper kahraman kılığına girdi. Süper kahraman kostümü giyen polisler, uyuşturucu satıcılarını bulana kadar sokaklarda dolaştı. Operasyona daha sonra 10 yedek polis memuru da katıldı.Polis tarafından yapılan açıklamada; Kaptan Amerika kostümü giyen polisin, kapıyı kırmak için Thor’un çekicini kullandığı belirtilirken; suçluların, olanları başlangıçta Cadılar Bayramı şakası sandığı aktarıldı. Örümcek Adam kostümü giyen bir polisin, uyuşturucu satıcısını yere yatırıp etkisiz hale getirmesi üzerine suçluların olayın gerçek olduğunu anladıkları ifade edildi.Yerel halk, operasyonun düzenlendiği mülkün dışında toplanarak, Marvel ve DC Comics’in ünlü kahramanlarının, suçluları polis arabalarına götürdüğü anları şaşkınlık içinde izledi. Operasyon kapsamında 4 kişi tutuklanırken, 3 bin 250 küçük paket kokain macunu, 287 torba kokain ve 127 esrar ele geçirildi.Polis David Villanueva, El Pais’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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peru, uyuşturucu operasyonu, marvel