https://sputniknews.com.tr/20221221/messi-kupayla-yatti-1064820552.html
Messi kupayla yattı
Messi kupayla yattı
2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin Milli Takımı, Buenos Aires'e gitti. Şehir meydanında kutlama yapan Tangocular, binlerce taraftarın önüne çıktı. Lionel... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T08:42+0300
2022-12-21T08:42+0300
2022-12-21T08:42+0300
yaşam
lionel messi
arjantin
arjantin milli takımı
arjantin futbol milli takımı
2022 dünya kupası
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin, 1986'dan sonra büyük bir özleme son verdi. Buenos Aires'te coşkuyla karşılanan milli futbolcular şehir meydanında tur attı. Binlerce taraftarın katıldığı festivalde çeşitli konserler de düzenlendi.Arjantin Milli Takımı'nın en önemli yıldızı olan Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'yla tarihi bir fotoğraf çektirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 35 yaşındaki oyuncu, kupayla yatağa girip poz verdi.Fransa ile oynanan final maçında 2 gol atan Messi, seri penaltı atışlarında da topu filelerle birleştirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221220/lionel-messinin-dunya-kupasi-fotografi-instagramdaki-yumurta-rekorunu-kirdi-1064788151.html
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lionel messi, arjantin, arjantin milli takımı, arjantin futbol milli takımı, 2022 dünya kupası
lionel messi, arjantin, arjantin milli takımı, arjantin futbol milli takımı, 2022 dünya kupası
Messi kupayla yattı
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2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin Milli Takımı, Buenos Aires'e gitti. Şehir meydanında kutlama yapan Tangocular, binlerce taraftarın önüne çıktı. Lionel Messi'nin verdiği poz ise dikkat çekti.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin, 1986'dan sonra büyük bir özleme son verdi. Buenos Aires'te coşkuyla karşılanan milli futbolcular şehir meydanında tur attı. Binlerce taraftarın katıldığı festivalde çeşitli konserler de düzenlendi.
Arjantin Milli Takımı'nın en önemli yıldızı olan Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'yla tarihi bir fotoğraf çektirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 35 yaşındaki oyuncu, kupayla yatağa girip poz verdi.
Fransa ile oynanan final maçında 2 gol atan Messi, seri penaltı atışlarında da topu filelerle birleştirdi.