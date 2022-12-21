https://sputniknews.com.tr/20221221/messi-kupayla-yatti-1064820552.html

Messi kupayla yattı

Messi kupayla yattı

2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin Milli Takımı, Buenos Aires'e gitti. Şehir meydanında kutlama yapan Tangocular, binlerce taraftarın önüne çıktı. Lionel... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T08:42+0300

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yaşam

lionel messi

arjantin

arjantin milli takımı

arjantin futbol milli takımı

2022 dünya kupası

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin, 1986'dan sonra büyük bir özleme son verdi. Buenos Aires'te coşkuyla karşılanan milli futbolcular şehir meydanında tur attı. Binlerce taraftarın katıldığı festivalde çeşitli konserler de düzenlendi.Arjantin Milli Takımı'nın en önemli yıldızı olan Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'yla tarihi bir fotoğraf çektirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 35 yaşındaki oyuncu, kupayla yatağa girip poz verdi.Fransa ile oynanan final maçında 2 gol atan Messi, seri penaltı atışlarında da topu filelerle birleştirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221220/lionel-messinin-dunya-kupasi-fotografi-instagramdaki-yumurta-rekorunu-kirdi-1064788151.html

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