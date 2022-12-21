Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221221/messi-kupayla-yatti-1064820552.html
Messi kupayla yattı
Messi kupayla yattı
2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin Milli Takımı, Buenos Aires'e gitti. Şehir meydanında kutlama yapan Tangocular, binlerce taraftarın önüne çıktı. Lionel... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T08:42+0300
2022-12-21T08:42+0300
yaşam
lionel messi
arjantin
arjantin milli takımı
arjantin futbol milli takımı
2022 dünya kupası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064820407_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f707cddf21a03561b887743870ae893e.png
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin, 1986'dan sonra büyük bir özleme son verdi. Buenos Aires'te coşkuyla karşılanan milli futbolcular şehir meydanında tur attı. Binlerce taraftarın katıldığı festivalde çeşitli konserler de düzenlendi.Arjantin Milli Takımı'nın en önemli yıldızı olan Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'yla tarihi bir fotoğraf çektirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 35 yaşındaki oyuncu, kupayla yatağa girip poz verdi.Fransa ile oynanan final maçında 2 gol atan Messi, seri penaltı atışlarında da topu filelerle birleştirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221220/lionel-messinin-dunya-kupasi-fotografi-instagramdaki-yumurta-rekorunu-kirdi-1064788151.html
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064820407_9:0:909:675_1920x0_80_0_0_c896c08753693a819948a0cfccff33f4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lionel messi, arjantin, arjantin milli takımı, arjantin futbol milli takımı, 2022 dünya kupası
lionel messi, arjantin, arjantin milli takımı, arjantin futbol milli takımı, 2022 dünya kupası

Messi kupayla yattı

08:42 21.12.2022
© InstagramArjantin Milli Takımı'nın en önemli yıldızı olan Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'yla tarihi bir fotoğraf çektirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 35 yaşındaki oyuncu, kupayla yatağa girip poz verdi.
Arjantin Milli Takımı'nın en önemli yıldızı olan Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'yla tarihi bir fotoğraf çektirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 35 yaşındaki oyuncu, kupayla yatağa girip poz verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© Instagram
Abone olTelegram
2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin Milli Takımı, Buenos Aires'e gitti. Şehir meydanında kutlama yapan Tangocular, binlerce taraftarın önüne çıktı. Lionel Messi'nin verdiği poz ise dikkat çekti.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin, 1986'dan sonra büyük bir özleme son verdi. Buenos Aires'te coşkuyla karşılanan milli futbolcular şehir meydanında tur attı. Binlerce taraftarın katıldığı festivalde çeşitli konserler de düzenlendi.
Arjantin Milli Takımı'nın en önemli yıldızı olan Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'yla tarihi bir fotoğraf çektirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 35 yaşındaki oyuncu, kupayla yatağa girip poz verdi.
Fransa ile oynanan final maçında 2 gol atan Messi, seri penaltı atışlarında da topu filelerle birleştirdi.
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
YAŞAM
Messi'nin Dünya Kupası fotoğrafı, Instagram'daki 'yumurta' rekorunu kırdı
Dün, 14:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала